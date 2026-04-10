Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée d’un prodige suisse

Le Stade Rennais convoite un jeune talent helvétique pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival.

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Le Stade Rennais privilégie la détection de pépites pour bâtir son futur. Ses émissaires sillonnent l’Europe. Parmi les dossiers chauds, le nom de Giacomo Koloto circule dans les bureaux de la cellule de recrutement. Ce jeune attaquant, dont la cote grimpe ces derniers mois, se trouve déjà sur les tablettes de plusieurs écuries européennes.

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Koloto, 18 ans, brille sous les couleurs du FC Bâle. Bien que son contrat actuel le lie au club suisse jusqu’en juin 2030, ses prestations éblouissantes bousculent les plans de ses dirigeants. Rennes veut vite agir à cause de la concurrence. Les Rouge et Noir espèrent sécuriser la signature du joueur avant que les géants du continent ne surenchérissent.

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Son bilan statistique impressionne pour un profil aussi jeune. Cette saison, Giacomo Koloto a déjà disputé 22 matchs. Il a claqué 8 buts toutes compétitions confondues et servi 1 passe décisive. Le terrain révèle un joueur déjà prêt pour le haut niveau. L’état-major rennais s’apprête à dégainer une offre concrète. Pour convaincre Koloto, le club mise sur un argument de poids : un temps de jeu garanti au sein d’un projet tourné vers l’éclosion des talents.