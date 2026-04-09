Mercato Stade Rennais : Grosse surprise, un cadre veut claquer la porte

Un club de Ligue 1 veut asséner un coup dur au Stade Rennais lors du prochain mercato estival. Le meilleur buteur de Ligue 1 envisage de quitter Rennes.

Mercato Stade Rennais : Estéban Lepaul va-t-il quitter Rennes ?

Le Stade Rennais pourrait perdre son joyau. Estéban Lepaul, l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, semble prêt à quitter la Bretagne dès cet été. Un prétendant sérieux s’est déjà manifesté : le RC Strasbourg. Une proposition de 26 millions d’euros circule déjà dans les couloirs du Roazhon Park.

Auteur de 16 buts en 26 matchs, l’attaquant de 25 ans survole le championnat. Cette saison exceptionnelle attire les regards. Rennes l’avait recruté pour 13,5 millions d’euros en provenance d’Angers fin 2025. Sa valeur a doublé ces derniers mois. Le Français est sous contrat jusqu’en 2029, mais il aurait déjà tranché pour sa prochaine destination.

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Estéban Lepaul veut rejoindre Strasbourg. Selon les informations de But, ce choix est mûrement réfléchi. L’attaquant voit dans le projet du RCSA une opportunité parfaite pour devenir le roi du club alsacien. Ce départ permettrait de combler le vide que va laisser Emanuel Emegha, en partance pour Chelsea, et de pallier l’absence prolongée de Joaquin Panichelli.

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Pourquoi Strasbourg ? La réponse tient en un mot : BlueCo. Le consortium qui dirige le club alsacien possède aussi Chelsea. Strasbourg devient donc une vitrine, un tremplin vers le géant londonien. Le plan est tracé : un contrat de cinq ans en Alsace avec une perspective de transfert vers l’Angleterre. Si Lepaul continue de briller en France, le rêve Premier League deviendra réalité.