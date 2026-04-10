Mercato ASSE : Attendu, un top joueur arrive à Saint-Etienne

L’ASSE s’est positionnée sur un top joueur, qu’il compte enrôler officiellement dès le retour du club en Ligue 1. Il affole les compteurs comme le montrent ses statistiques actuelles.

Bardeli débarque à Saint-Etienne avec Dunkerque, en attendant sa signature

Loïc Perrin a confirmé que l’ASSE a déjà noué des contacts et coché des noms pour son mercato d’été. Il n’a pas dévoilé de noms, mais Enzo Bardeli figure en tête de liste sur le calepin du Directeur sportif. Il sera libre de tout contrat en juin et peut négocier avec le club de son choix depuis janvier dernier. Le milieu de terrain devrait donc rejoindre les Verts, librement, sauf revirement.

Mais à condition que l’équipe de Philippe Montanier retrouve la Ligue 1, à l’issue de la saison. En attendant de finaliser la signature d’Enzo Bardeli, il va débarquer à Saint-Etienne, samedi (20h) avec l’équipe de l’USL Dunkerque. Il affrontera les Stéphanois à Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 30e journée du championnat.

ASSE Mercato : Enzo Bardeli, des statistiques affolantes !

En effet, le milieu de terrain visé par les Verts est un top joueur du championnat de France. Ses statistiques avec le club nordiste sont affolantes. Il est auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Il a aussi marqué 1 but et délivré 1 passe décisive en 3 matchs en coupe de France.

À voir

Mercato ASSE : Un attaquant annoncé chez le grand rival l’OL

Ce qui fait 10 buts et 6 passes décisives en 31 matchs, toutes compétitions confondues. Pour un milieu de terrain, Enzo Bardeli est autant décisif que Lucas Stassin. L’avant-centre vedette de l’ASSE compte 9 buts et 7 passes décisives en 27 matchs.

Des xG et xA impressionnants pour la cibles des Verts

Selon Data Scout, le numéro 20 de l’USLD est auteur de 32 % des buts de son équipe. Son xA (expected assists) s’élève à 96, ce qui montre sa capacité à se créer des occasions de buts. Concernant les passes décisives, il est évalué à 93. Idem pour sa qualité de finition en but.

Toujours selon la source, le joueur de 24 ans possède une excellente précision de passe (86 %). Pour les passes réceptionnées, il marque 82 et pour les passes vers la surface (86). Il est également au-dessus de la moyenne, largement, en courses progressives (86) grâce à sa capacité de se projeter rapidement balle au pied. Quant au dribbles réussis, il possède un indice de 55.

Lire ausi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Des indices tombent sur l’avenir de 4 jeunes

ASSE : Duel à distance avec Le Mans, Montanier calme le jeu

À voir

FC Nantes : Crise à Nantes, une grosse annonce tombe !

Sur le plan physique, Enzo Bardeli est également impressionnant. Sa vitesse maximale (70), ses sprints (73) et sa capacité à répéter les efforts (77 en distance de sprint) sont assez révélateur sur sa capable à enchaîner les courses. En plus d’être un joueur décisif, Enzo Bardeli a aussi le profil d’un milieu box-to-box, comme le démontre son indice estimé à 60. L’ASSE serait donc bien inspirer de surveiller les moindres mouvements du top joueur français, pour éviter de se le faire chiper.