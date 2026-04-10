FC Nantes : Crise à Nantes, une grosse annonce tombe !  

Le technicien du FC Nantes, Vahid Halilhodzic pique une colère noire. Il secoue ses hommes pour mettre fin à la crise de résultats et viser le maintien dans l’élite.

FC Nantes : Vahid Halilhodzic ne badine pas

Le FC Nantes est en mission commando au stade de l’Abbé-Deschamps ce samedi. Les Canaris attendent de pied ferme l’AJ Auxerre pour cette 29e journée du championnat. Face à la presse, le technicien Vahid Halilhodzic a pris la parole pour aborder ce rendez-vous très important.

Recruté dans l’urgence pour redresser une situation critique, le coach de 73 ans refuse d’abandonner le navire nantais. Le club occupe actuellement une inquiétante 17e place. Avec cinq points de retard sur Auxerre, le barragiste, l’institution joue sa survie ainsi que sa réputation. Pour Halilhodzic, pas question de baisser pavillon. Tout est encore possible pendant ce sprint final.

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Vahid Halilhodzic ne transigera pas avec la discipline. « J’irai jusqu’au bout, car c’est l’image du club qui est en jeu », a-t-il affirmé selon des propos recueillis par Ouest-France. Il refuse de voir l’image de Nantes bafouée. Même en cas de relégation en Ligue 2, son exigence restera intacte.

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Le coach du FC Nantes exprime une profonde amertume face au déclin de l’équipe : « J’ai honte que Nantes en soit là. » Face aux moqueries qui visent son groupe, il s’efforce de provoquer un sursaut d’orgueil. Questionné sur un éventuel départ prématuré, sa réponse est cash : il ne partira pas en vacances. Le professionnalisme lui impose une obligation morale envers la ville et ses supporters.