Mercato ASSE : Un attaquant annoncé chez le grand rival l’OL

L’OL, grand rival de l’ASSE, aurait coché le nom d’un buteur de l’équipe stéphanoise, parmi les potentiels successeurs d’Endrick,

dont le prêt sans option d’achat prend fin en juin.

ASSE : Lucas Stassin visé par l’OL, à la place d’Endrick

Le buteur de l’ASSE, Lucas Stassin serait dans le viseur de l’OL, en vue du prochain mercato. D’après les informations de Mediafoot, Matthieu Louis-Jean a mis une croix devant l’attaquant des Verts, en prévision du retour d’Endrick au Real Madrid.

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Il est en effet sur une liste des avant-centres pour la succession du Brésilien. “L’Olympique lyonnais veut recruter un talent capable de s’installer le front de l’attaque lyonnaise dans les années à venir. Parmi les profils ciblés, on retrouve la perle de l’ASSE, Lucas Stassin”, annonce la source. Matthis Abline du FC Nantes figure aussi sur la liste du directeur technique du club rhodanien, à en croire le média.

INFO @MediaFootInside : Lucas Stassin et Matthis Abline dans le viseur de l’OL !https://t.co/ztYcRKcaBy — MediaFoot (@MediaFootInside) April 9, 2026

Saint-Etienne va-t-elle céder son buteur à son ennemi ?

Cependant, Lyon a peu de chances pour débaucher Lucas Stassin de l’AS Saint-Etienne. D’abord parce que les deux clubs sont des rivaux et font très peu de transferts ensemble. De plus, les Stéphanois ne lâcheront pas le néo-international Belge s’ils font leur retour en Ligue 1.

L’été dernier, Kilmer Sports Ventures lui avait fermé la porte de sortie, alors qu’il voulait partir à cause de la relégation du club en Ligue 2. Les responsables du groupe canadien avaient repoussé des offres de grands clubs étrangers, dont l’une était estimée à plus de 30 millions d’euros, hors bonus.

Lyon ne peut pas s’aligner sur les prétentions de l’ASSE

Il y a aussi le fait que l’OL est lourdement endetté selon le rapport 2024-2025 de la DNCG. Le club de Michele Kang ne pourra évidemment pas s’aligner sur les prétentions de KSV, qui sont assez élevées pour Lucas Stassin. Pour rappel, le joueur de 21 ans a été acheté à 10 millions à Westerlo en Belgique en toute fin du mercato d’été 2024.

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Selon Transfermarkt, il est évalué à 15 millions d’euros. La saison dernière, le numéro 9 de l’ASSE avait marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1. Cette saison, il compte 9 buts et 6 passes décisives en 26 matchs disputés en Ligue 2.