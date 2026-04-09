PSG : Nouvelles révélations explosives sur Fabian Ruiz !

De nouvelles révélations de la presse espagnole ont apporté un peu plus de lumière sur la situation réelle de Fabian Ruiz, touché en janvier dernier et qui n’a plus rejoué avec le PSG depuis. Explications.

PSG : La grosse mise au point de l’entourage de Fabian Ruiz

Touché au genou gauche le 20 janvier dernier contre le Sporting Portugal en phase de ligue de la Ligue des Champions, Fabian Ruiz ne rejoue plus depuis avec le Paris Saint-Germain et les spéculations vont bon train chez les supporters.

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Pour certains, le milieu de terrain espagnol opte pour une gestion « prudente » de son genou afin de conserver intacte ses chances de disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Roja. Mais selon son entourage, ce procès d’intention à l’endroit du joueur de 29 ans est totalement injuste.

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« Il souffre d’une fracture de la rotule gauche. Dans un premier temps, en accord avec le PSG, il a opté pour un traitement conservateur, puis s’est concentré sur la kinésithérapie afin de régénérer son tendon. Il souhaite revenir au plus vite pour aider le PSG, mais il doit d’abord obtenir le feu vert médical. Il met tout en œuvre pour être au top de sa forme pour la Coupe du Monde. Aucune date de retour n’est encore fixée, même si sa convalescence progresse bien », explique Andrés Onrubia Ramos, correspondant pour les médias espagnols AS et La Cadena SER à Paris.

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En attendant de revoir Fabian Ruiz sur les pelouses du Campus PSG à Poissy, l’ancien milieu de terrain du Napoli a assisté mercredi soir à la victoire (2-0) de ses partenaires face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le numéro 8 du Paris SG a partagé une photo de lui en compagnie du combattant de MMA, Islam Makhachev, grand supporter des Rouge et Bleu.

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