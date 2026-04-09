Champions League : Ibrahima Konaté très jaloux du Paris SG

Mercredi soir, le PSG a facilement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0). Une victoire qui a marqué Ibrahima Konaté, le défenseur central français des Reds.

Ibrahima Konaté lance un appel à la Premier League

Le Paris Saint-Germain, qui a bénéficié d’une faveur de la Ligue de Football Professionnel malgré le désaccord du RC Lens, ne jouera pas ce week-end en Ligue 1, afin de préparer au mieux le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool mardi prochain.

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Dans le même temps, les hommes d’Arne Slot affronteront Fulham samedi, trois jours après la première manche et trois jours avant le match retour. Une situation qui suscite de la jalousie du côté des Reds. En effet, Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool, a regretté de ne pas pouvoir disposer de ce même traitement de faveur de la part de la Premier League.

« Ça fait deux fois de suite, la saison dernière c’était pareil. J’aimerais qu’on ait la même chose en Premier League, mais c’est complètement différent. D’une certaine manière, je suis content pour eux. Je pense que la Ligue les aide à atteindre quelque chose en Ligue des Champions.

J’espère qu’en Premier League, ils vont faire la même chose dans le futur ou pourquoi pas cette saison pour les équipes qui jouent la Ligue des Champions, qui sait ? », a suggéré l’international français en zone mixte, avant de revenir sur le match en particulier et la prestation ratée de son équipe.

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« Je suis toujours content de venir à Paris, car c’est ma ville. Avec le résultat du soir, je ne suis pas content. On a un match à Anfield et tout peut arriver chez nous. On doit être prêts pour ce week-end et penser au match du Paris Saint-Germain. C’est comme la saison dernière, ils ont une des meilleures équipes du monde et ils l’ont montré aujourd’hui. C’était dur de trouver des solutions pour nous, c’est le travail du coach de savoir ce qu’on va changer pour être mieux à Anfield », ajoute Ibrahima Konaté.

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