Alerte rouge à l’OM : Habib Beye face à une catastrophe !

À la veille choc contre le FC Metz, l’Olympique de Marseille voit son infirmerie se remplir. Habib Beye sera privé de trois joueurs clés pour ce match.

OM : Habib Beye sans Egan-Riley et Nayef Aguerd face à Metz

Au-delà de la défaite (2-1), le match contre l’AS Monaco a laissé des traces à l’Olympique de Marseille. Beaucoup de traces ! Déjà privé de Mason Greenwood qui se remet de sa blessure à la cuisse, l’OM est à présent confronté à une véritable hécatombe en son sein.

L’entraîneur Habib Beye et son staff déplorent trois blessés, et pas des moindres. Cela provoque une vive inquiétude à Marseille à la veille de la réception du FC Metz. C’est surtout le secteur défensif qui est le plus impacté. Car CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd sont indisponibles.

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Le défenseur anglais souffre d’une « blessure au quadriceps gauche ». Tandis que le Marocain « poursuit sa rééducation suite à une intervention chirurgicale », annoncé l’OM dans son communiqué médical.

Communiqué médical de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 9, 2026

Geoffrey Kondogbia est lui aussi à l’arrêt

Ces deux joueurs pourraient manquer plus semaines de compétition. Cette absence serait un coup dur pour Habib Beye, qui a besoin de ses forces vives dans ce sprint final. Le troisième blessé n’est autre que Geoffrey Kondogbia. Le Centrafricain, déjà freiné en début de saison par ses soucis physiques, va rester en soin cette semaine.

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Il poursuit « sa rééducation suite à une blessure à la cuisse », informe la direction de l’OM. Ces absences poussent Habib Beye à trouver des solutions de rechange. La recrue hivernale Tochukwu Nnadi pourrait en profiter.