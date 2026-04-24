OL : Ligue des champions, pourquoi Lyon part favori ?

L’OL semble plus avantagé que ses concurrents, notamment Lille et Rennes, dans la course pour la 3e place qualificative pour la Ligue des champions.

Le PSG et le RC Lens presque assurés de finir en tête

À quatre journées de la fin de la Ligue 1, l’OL est troisième au classement. Il détient provisoirement le dernier billet qualificatif pour la Ligue des champions. Les deux premiers tickets étant détenus par l’intouchable leader, le PSG, et son dauphin, le RC Lens.

En effet, les Parisiens et les Lensois ont respectivement 12 points et 8 points d’avance sur Lyon et Lille, qui comptent le même nombre de points, soit 54 chacun. De plus, les deux premiers ont un match de retard, précisément une confrontation directe, reprogrammée le 13 mai. Le Paris Saint-Germain et le Racing club de Lens sont donc quasiment assurés de finir en tête du championnat.

Course pour la 3e place, Lyon tient son destin entre les mains

De ce fait, il ne reste donc plus que la 3e place pour accéder directement en C1. Pour la précieuse place, le Stade Rennais (5e avec 53 points), l’Olympique de Marseille (6e avec 52 points) et l’AS Monaco (7e avec 50 points) sont en course, en plus de l’Olympique Lyonnais et le LOSC (4e).

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Cependant, le club rhodanien part avec la faveur des pronostics, du fait de sa 3e place actuelle. Il tient ses cartes entre les mains pour finir sur le podium. En d’autres termes, le sort de l’équipe de Paulo Fonseca ne dépend pas des résultats des autres concurrents. Si elle remporte les quatre derniers matchs, elle serait directement en Ligue des Champions.

L’OL jouera 3 matchs sur 4, à domicile, dans le sprint final

En plus d’avoir son destin entre les mains, Lyon a un calendrier relativement favorable. Il reçoit trois fois au Groupama Stadium lors des 4 dernières journées de Ligue 1. Après l’AJ Auxerre ce samedi, ce sera au tour de Rennes de se déplacer à Décines, la semaine prochaine (3 mai).

L’OL recevra également le RC Lens, lors de la 34e et dernière journée, le 17 mai. Mais ce sera avant son ultime déplacement à Toulouse, le 10 mai. « Trois matchs à la maison sur quatre, c’est un avantage sur la fin de saison, car nous sommes beaucoup plus forts à domicile où le soutien des supporters est incroyable », se réjouit Pavel Sulc, le meilleur buteur des Gones.

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Toutefois, rien ne garantit la victoire finale à Lyon dans le sprint final encore très serré. Rien n’est gagné d’avance, même avec un calendrier apparemment plus avantageux. D’ailleurs, les confrontations directes avec le Stade Rennais et le RC Lens seront décisives pour l’équipe de Paulo Fonseca.