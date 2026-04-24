OL : Une dette de Botafogo à Lyon révélée au grand jour

Alors que l’OL est condamné au Brésil à rembourser 21 M€ à Botafogo, une dette du club de Carioca au club rhodanien est révélée par ESPN.

OL : Botafogo réclame 21 M€ à Lyon

La justice brésilienne a condamné l’OL, à la suite d’une plainte de John Textor, le président de Botafogo. Le club rhodanien doit rembourser 21 M€, correspondant au versement qui a lui a été fait du temps de la présidence de John Textor.

Selon la décision du tribunal de Rio de Janeiro, rapportée par O Globo, « Lyon dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour former un éventuel appel ». La source précise ensuite que « le club doit justifier du paiement de 30 % du montant dû et peut demander l’autorisation de régler le solde en six mensualités, durant cette période ».

Le club brésilien doit à son tour 5,2 M€ à l’Olympique Lyonnais

Vingt-quatre heures après les révélations du média brésilien, le média international américain dévoile les dettes de Botafogo envers plusieurs clubs, des investisseurs, des entraîneurs ou encore des joueurs. Ces dettes s’élèveraient à 192,5 M€.

Sur un chapitre du rapport financier, le club brésilien doit 5,2 M€ à l’Olympique Lyonnais.

Concernant les dettes relatives aux joueurs, le rapport mentionne Igor Jesus (3 M€), Thiago Almada (457 705 euros) ou encore Jeffinho (257 955).

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Le deux derniers joueurs ont fait l’objet d’une opération entre Botafogo et Lyon, clubs appartenant à Eagle Football Group. Quant au premier, il n’a jamais joué chez les Gones, mais son nom a été associé à un transfert à l’OL.