OL : Un grand attaquant répond cash au fort intérêt de Lyon

Longtemps annoncé à l’OL pour y finir sa carrière, Karim Benzema a mis fin aux spéculations. Il a répondu sans détour à la question sur son probable retour sous le maillot de Lyon.

Mercato : Tout l’OL rêve du retour de Karim Benzema

Parti du Real Madrid en juillet 2023, Karim Benzema a rejoint le championnat saoudien. D’abord Al-Ittihad, puis Al-Hilal depuis le 2 février 2026. Il s’est engagé avec le club basé à Riyad jusqu’au 30 juin 2027. Alors qu’il était sur le départ de Madrid, le « Ballon d’Or 2022 » était annoncé à l’OL.

Avant son départ de la présidence du club rhodanien, Jean-Michel Aulas avait longtemps espéré le retour de l’attaquant formé à Lyon, à la Maison. Pendant le dernier mercato d’hiver, la direction lyonnaise a aussi poussé pour le retour de KB9 au club, pour y finir sa carrière. Mais il a préféré rester en Arabie saoudite en s’engageant avec Al-Hilal.

Benzema catégorique : Il ne rejouera pas à Lyon

Alors que les supporter de l’Olympique Lyonnais rêvent toujours du retour de la star dans la capitale des Gaules, il a mis fin à leur espoir. « Je ne peux pas », a-t-il confié au rappeur Rohff, dans un live Instagram. Karim Benzema ne rejouera pas avec les Gones, mais il n’écarte pas une éventuelle reconversion à Décines ou à Meyzieu. « Pourquoi pas travailler là-bas », a-t-il indiqué.

KB9 envisage une reconversion dans la formation

Reviendra-t-il en tant que dirigeant ou entraineur ? « Coach ? Je ne sais pas. Peut-être », a-t-il répondu, avant de donner plus de détails sur son projet : « J’aimerais bien d’abord entraîner les plus jeunes. Je n’aime pas trop la formation qu’ils ont. J’aimerais être proche des jeunes. C’est dans un coin de ma tête. J’aimerais leur expliquer comment je vois le foot ».

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Pour mémoire, l’avant-centre de 38 ans a été formé à l’OL de 1997 à 2004. Il a ensuite défendu les couleurs du club rhodanien de 2004 à 2009, avant son transfert au Real Madrid, contre 35 millions d’euros. Le natif de Lyon a disputé 148 matchs avec les Gones, pour 66 buts marqués et 25 passes décisives. Des statistiques finalement définitives !