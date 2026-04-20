OL : Incroyable ! Lyon réalise une grosse opération

L’OL a réussi la plus belle opération en Ligue 1, ce week-end. Il est monté sur le podium, à l’issue de la 30e journée, en gagnant deux places.

L’OL s’impose contre le PSG et monte sur le podium

L’OL est le nouveau troisième de la Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca est allée s’imposer au Parc des Princes contre le PSG (1-2), en clôture de la 30e journée du championnat. Les Lyonnais ont dominé les Parisiens en première période, grâce aux but d’Endrick (0-1, 6e) et d’Afonso Moreira (0-2, 18e).

Ils ont ensuite bien résisté aux assauts du champion d’Europe, jusqu’à la fin du temps réglementaire. Khvicha Kvaratskhelia a toutefois réussi à réduire l’écart dans le temps additionnel (1-2, 90e +4).

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Après la série de 6 matchs consécutifs sans victoire (3 nuls et 3 défaites) en Ligue 1, Lyon a réussi à lancer une nouvelle série. Il enchaîne bien avec une deuxième victoire, à la suite de celle contre le FC Lorient (2-0). Grâce à son inattendu succès à Paris, l’Olympique Lyonnais se hisse sur le podium en passant devant l’OM et le LOSC.

Cinquième au classement, avant le coup d’envoi de la journée, Lyon a évidemment profité de la défaite de Marseille à Lorient (2-0) et du nul concédé par Lille à l’OGC Nice (1-1), pour s’installer à la 3e place du podium.

Lyon tient son billet pour la Ligue des Champions

À quatre journées de la fin du championnat, c’est une bonne nouvelle pour le club rhodanien, dont l’objectif est la qualification pour la Ligue des champions. Provisoirement détenteur de l’un des billets pour une place directe en C1, l’OL tient son destin entre les mains pour finir sur le podium. Il doit désormais assurer sa qualification dircete, en remportant les quatre matchs restants, sans tenir compte de ses concurrents dans la course à l’Europe.

Sprint final : Un calendrier compliqué pour l’OL

Cependant, le calendrier des Gones augure d’une fin de saison indécise pour eux. Ils doivent affronter l’AJ Auxerre, qui lutte pour son maintien en Ligue 1, mais surtout le Stade Rennais et le RC Lens, deux concurrents directs dans la course pour une place en Ligue des champions.

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Paulo Fonseca et son équipe réussiront-ils à poursuivre leur série de victoires jusqu’au 17 mai, date de la dernière journée du championnat ? Possible. Mais à condition qu’ils retrouvent la dynamique qui leur avait permis de faire une incroyable série de 13 victoires d’affilée, du 11 décembre 2025 au 15 février 2026.