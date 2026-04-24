Mercato OM : Benatia repart à l’assaut d’une star du Real ?

Avant de quitter l’OM cet été, Medhi Benatia ambitionne de réaliser un gros coup sur le mercato. Les dirigeants phocéens auront une seconde chance pour Dani Ceballos du Real Madrid.

Mercato OM : Dani Ceballos ne prolongera pas au Real Madrid

Le feuilleton Dani Ceballos a tenu en haleine les supporters de l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le club phocéen, sous l’impulsion de Medhi Benatia, était à deux doigts de conclure son prêt. Le milieu de terrain de 29 ans cependant fait capoter le deal au dernier moment.

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Dani Ceballos avait préféré décliner l’offre de l’OM pour rester une saison de plus au Real Madrid. L’international espagnol doit sans doute regretter au vu de son temps de jeu famélique. Il n’a été aligné qu’à 7 reprises durant cet exercice. Son impact, que ce soit sous les ordres de Xabi Alonso ou plus récemment avec Álvaro Arbeloa, est quasi inexistant.

Une rude concurrence se met déjà en place

Son départ du Real Madrid devient évident. Le spécialiste mercato Fabrizio Romano confirme en effet que la Maison Blanche ne compte pas prolonger son contrat expirant en juin. Dani Ceballos sera libre de s’engager où il le souhaite dès cet été.

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Sa situation contractuelle ravive naturellement l’intérêt de plusieurs clubs. L’OM, qui y verrait une occasion en or de recruter une star expérimenté sans payer d’indemnité de transfert. La bataille sera toutefois serrée, l’Ajax Amsterdam étant également sur ses traces.