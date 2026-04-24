Mercato FC Nantes : Kita attaque l’OM de McCourt

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita prend l’exemple de l’Olympique de Marseille de Frank McCourt pour tacler ceux qui l’accusent de nager dans les vagues d’une gestion hasardeuse.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita critique la gestion Frank McCourt

Waldemar Kita pousse un énorme coup de gueule. Sous le feu des critiques au FC Nantes, le président des Canaris a choisi Eurosport pour briser le silence. Il ne s’est pas contenté de défendre son bilan, il a aussi critiqué celui de l’Olympique de Marseille.

Alors que le FC Nantes glisse dangereusement vers la Ligue 2, l’homme d’affaires franco-polonais met les choses au clair. Lors de cet entretien, Kita a dégainé une pique cinglante contre le modèle phocéen version Frank McCourt. Interrogé sur les structures concurrentes en Ligue 1, le patron nantais a immédiatement balayé la comparaison avec l’OM. « D’autres modèles en L1, et notamment la gestion de l’OM ? Ne me donnez pas des exemples comme ça… », a-t-il lancé.

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Pour lui, la réussite se mesure au palmarès, pas aux investissements. Il rappelle fièrement ses succès. « Je suis à Nantes depuis 2007 et j’ai gagné une Coupe de France. Il n’y en a pas beaucoup qui ont gagné depuis 19 ans. Et j’ai fait deux finales. », a-t-il ajouté.

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Le propriétaire de Marseille, Frank McCourt a injecté plus de 640 millions d’euros depuis son arrivée en 2016. Mais l’armoire à trophées reste désespérément vide. Cette situation nourrit l’argumentaire de Kita. Pourquoi louer la gestion marseillaise quand l’argent ne garantit pas de titres ?