FC Nantes vers la Ligue 2 : Kita désigne le coupable

Le FC Nantes sombre et va descendre en Ligue 2. Le patron du club, Waldemar Kita dit sa part de vérité sur le naufrage des Jaune et Vert cette saison.

Le FC Nantes en crise, Kita prend la parole !

Waldemar Kita ne démissionne pas, il fulmine. Acculé par une relégation qui semble inéluctable, le président du FC Nantes a choisi le micro d’Eurosport pour une mise au point. Entre aveux d’échec et règlements de comptes, l’homme d’affaires franco-polonais refuse de porter seul le chapeau du désastre sportif.

À quatre journées du terme, les Canaris accusent cinq points de retard sur le premier non-relégable. Le calendrier restant s’annonce périlleux. Vahid Halilhodzic, l’actuel technicien, l’admet lui-même : l’espoir s’amenuise. Dans les tribunes, la colère gronde. Les supporters, Ultras en tête, réclament le départ de ce propriétaire arrivé en 2007.

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Kita dit non. Il revendique sa gestion financière et humaine. Pour lui, tenir le club est une preuve de responsabilité, pas un entêtement. « Je n’ai pas laissé Nantes dans la merde », martèle-t-il, rappelant qu’il assure le salaire de 250 employés malgré les crises successives. Il fustige une opposition généralisée, citant pêle-mêle la Brigade Loire, les élus locaux et la baisse des droits TV. Selon ses dires, un autre aurait déjà déposé le bilan pour fuir en amateur. Lui reste.

Waldemar Kita critique Luis Castro

S’il doit reconnaître une faute, c’est celle du banc de touche. Kita pointe du doigt le recrutement de Luis Castro. « Ce coach va faire descendre deux clubs dans la même année », s’emporte-t-il, faisant référence à la situation précaire de l’entraîneur à Levante. Il regrette amèrement d’avoir accordé sa confiance à un profil sans expérience du haut niveau.

Le président nantais se voit en expert incompris. Il affirme posséder l’œil pour le football, mais déplore qu’on ne l’écoute jamais. Pour preuve, il invite les sceptiques à interroger Sergio Conceiçao sur son expertise. La valse des entraîneurs, de Castro à Halilhodzic en passant par Kantari, ne serait que la conséquence de ces erreurs de casting.

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Accusé d’être trop interventionniste sur le mercato, Waldemar Kita assume totalement son droit de regard. Pour lui, celui qui paie doit décider. S’il jure n’avoir jamais imposé un joueur contre l’avis d’un coach, il admet s’être parfois laissé influencer par son entourage technique. Un aveu de faiblesse qu’il ne compte plus reproduire. Le vin est tiré. Nantes se prépare à la Ligue 2. Les regrets de Kita, aussi véhéments soient-ils, ne changeront pas le classement. Le club devra bientôt reconstruire. Et sans surprise, cela se fera probablement avec un nouvel entraîneur.