Mercato ASSE : Un grand gardien de but repéré en Pologne

L’ASSE a repéré un jeune gardien de but polonais. Il aurait été supervisé par les recruteurs stéphanois avec son club Jagiellonia Białystok.

Mercato : L’ASSE suit Abramowicz, un portier polonais

L’ASSE s’est lancée depuis plusieurs semaines à la recherche d’un gardien de but. Pour combler la place de Brice Maubleu (36 ans), dont le contrat prend fin en juin 2026. Prospectant un peu partout grâce à leur performant outil data, les responsables de Kilmer Sports Ventures ont déniché Slawomir Abramowicz au Jagiellonia Bialystok, dans le championnat polonais.

Selon le média polonais Weszlo, son profil est coché par les recruteurs de l’AS Saint-Etienne, qui l’ont supervisé à plusieurs reprises ce printemps. Des scouts de clubs britanniques, notamment de Championship, ont également observé le portier de 21 ans. La concurrence est donc déjà en place pour le club ligérien.

L’intérêt des KSV est confirmé par Peuple-Vert. « Nos informations confirment que le portier polonais figure en bonne place dans la liste des gardiens ciblés par la direction sportive stéphanoise pour cet été. Un intérêt sérieux, pas une simple pige de scouting », assure le média spécialisé.

Qui est Slawomir Abramowicz ?

Slawomir Abramowicz est né à Varsovie en Pologne, le 9 juin 2004. Il est le gardien de but numéro 1 de Jagiellonia Białystok ces deux dernières saisons. Il totalise 99 matchs dans l’élite polonaise. Le joueur suivi par l’ASSE mesure 1,89 m et est gaucher. International polonais U21 depuis juin 2024, il compte 4 sélections.

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Grâce à sa participation à la Conference League cette saison, le jeune portier compte désormais 18 apparitions dans la compétition européenne. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il est évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt. Son coût reste donc à la portée des Stéphanois.