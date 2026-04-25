Urgent ! Terrible nouvelle à Angers pour la réception du PSG

Ce samedi, à 19 heures, le SCO d’Angers accueille le PSG au stade Raymond-Kopa dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Déjà privé de plusieurs joueurs cette semaine, l’entraîneur angevin, Alexandre Dujeux, pourrait en déplorer un autre, et pas des moindres.

Angers SCO : Hervé Koffi forfait contre le PSG ?

Pour la réception du PSG, le SCO d’Angers ne pourrait pas compter sur son gardien de but numéro 1 : Hervé Koffi. Le portier de 29 ans, prêté par le RC Lens l’été passé, s’est blessé à un pied à l’entraînement ce vendredi, révèle le journal Ouest-France.

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« Vers un gros coup dur pour Angers SCO contre le PSG ? Hervé Koffi s’est blessé à un pied à l’entraînement ce vendredi. Il est rentré aux vestiaires, aidé par 2 kinés. Difficile de l’imaginer remis pour demain soir », explique le journaliste Antoine Raguin.

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« Déjà bien déterminé, avec sept forfaits, Angers Sco pourrait l’être encore un peu plus, ce samedi 25 avril pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 pour le compte de laquelle il accueille le Paris Saint-Germain à 19 h dans son stade Raymond-Kopa. Une absence devrait s’ajouter à ce contingent et non des moindres : en effet, ce vendredi, lors de la séance de veille de match, le gardien Hervé Koffi s’est blessé à au pied gauche, surpris par une frappe », détaille le quotidien régional.

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L’international burkinabé est rentré aux vestiaires, aidé par deux kinés angevins. Sa présence face au PSG est donc très fortement compromise. Un vrai gros coup dur pour Alexandre Dujeux, l’entraîneur du SCO. Alors qu’Oumar Pona, qui avait suppléé le gardien burkinabé lors de ses dernières absences, est aussi blessé, c’est Melvin Zinga qui garderait alors les cages angevines contre Khvicha Kvaratskhelia et l’attaque du Paris SG.

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Appelé à la rescousse pour terminer la séance, le jeune gardien Yann Llahona devrait prendre place sur le banc. Déjà bien déterminé, avec sept forfaits, Angers Sco pourrait donc l’être encore un peu plus, ce samedi soir dans son stade Raymond-Kopa contre le PSG. Les attaquants de Luis Enrique n’en demandaient pas plus.