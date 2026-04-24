Mercato FC Nantes : Rayan Aït Amer attendu à Nantes cet été ?

Le FC Nantes pourrait s’offrir un indésirable de l’ASSE lors du prochain mercato estival. Rayan Aït Amer est libre sur le marché.

Mercato FC Nantes : Rayan Aït Amer vers le FCN ?

L’AS Saint-Étienne veut laisser partir un jeune talent. Rayan Aït Amer, milieu de terrain de 18 ans, s’apprête à quitter son club formateur. En fin de contrat aspirant, le jeune joueur partira libre cet été. Ce départ surprend, tant ses statistiques chez les jeunes impressionnent. Le FC Nantes surveille déjà la situation de près.

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Pourquoi se séparer d’un joueur si prolifique ? La saison dernière, le milieu avait littéralement explosé les compteurs avec 20 réalisations. Cette efficacité montre qu’il a les atouts pour évoluer en équipe première. Certes, l’exercice actuel en U19 semble moins spectaculaire. Néanmoins, Rayan Aït Amer reste un crack en pleine forme avec 5 buts et 7 passes décisives au compteur.

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Le FC Nantes flaire le bon coup. Selon nos informations, les Canaris voient en lui une opportunité idéale pour reconstruire leur effectif. Le club de la Beaujoire doit anticiper plusieurs départs majeurs, surtout en cas de relégation. Recruter un jeune libre, déjà prêt physiquement, correspond parfaitement à la nouvelle stratégie des Kita. Pour le moment, le FC Nantes n’a pas encore entamé des pourparlers avec le joueur. Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochaines semaines.