Mercato Stade Rennais : Un gros deal est bouclé à Rennes

La direction du Stade Rennais aurait scellé l’avenir d’un indésirable. Jordan James ne va pas rester en Bretagne la saison prochaine.

Mercato Stade Rennais : Jordan James vers l’Angleterre ?

Ça bouge déjà au Stade Rennais pour l’avenir de certains joueurs. Jordan James pourrait bien continuer sa carrière en Angleterre la saison prochaine. Alors que son prêt à Leicester touche à sa fin, le milieu gallois s’apprête à animer le marché estival.

Selon les dernières informations de Ouest-France, le joueur ne devrait pas s’éterniser en Bretagne malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Leicester est aux abois, mais Jordan James brille. Si les champions d’Angleterre 2016 subissent une relégation douloureuse en troisième division, le jeune milieu rennais, lui, sort du lot.

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Sacré meilleur espoir du championnat, le Gallois a prouvé sa valeur individuelle dans un collectif en déroute. Jordan James appartient officiellement au Stade Rennais, mais son destin semble lié au football anglais, où sa cote monte. Plusieurs clubs s’activent. Grâce à ses performances remarquées, le milieu de terrain dispose de pistes sérieuses tant en Premier League qu’en Championship.

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Rennes, de son côté, observe la situation. Un départ définitif est envisagé cet été. Pour le Stade Rennais, l’enjeu consiste désormais à valoriser au mieux ce talent convoité afin de conclure une opération financièrement avantageuse pour toutes les parties. Jordan James, lui, n’attend qu’un signal pour rejoindre un nouveau club.