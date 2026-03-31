Mercato ASSE : Succession de Larsonneur, une offre transmise

En route vers la Ligue 1, l’ASSE anticipe le mercato d’été. Et sa priorité, un gardien de but. Deux pistes seraient explorées pour la succession de Gautier Larsonneur.

Mercato : L’ASSE cherche déjà le successeur de Larsonneur

Gardien de but numéro 1 de l’ASSE, Gautier Larsonneur (29 ans) est performant avec le club cette saison en Ligue 2. De pus, il possède encore une année de contrat chez les Verts. Néanmoins, il ne devrait pas poursuivre l’aventure dans le Forez, si le club stéphanois remonte en Ligue 1. Kilmer Sports Ventures (KSV) cherche un portier de haut niveau pour le remplacer.

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Pendant le mercato d’hiver, Sander Tangvik (23 ans) de Rosenborg BK était la priorité des responsables du groupe canadien, mais il a filé à Hambourg SV en Bundesliga. Ces dernières heures, la rumeur concernant un intérêt de l’AS Saint-Etienne pour Mathys Niflore (19 ans) a émergé. Le jeune portier de Toulouse FC (Ligue 1), prêté à l’USL Dunkerque (Ligue 2), serait l’une des pistes pour prendre la place de Brice Maubleu (36 ans), dont le contrat prend fin en juin.

Saint-Etienne fait une offre pour Ewen Jaouen à Reims

A deux mois du mercato estival, la piste menant vers Ewen Jaouen (20 ans) du Stade de Reims est révélée par But Football club, qui évoque “une piste concrète et sérieuse” des Stéphanois. L’imposant portier (2 mètres) et sous contrat en Marne jusqu’en 2028, mais la Direction rémoise discute déjà de sa prolongation.

Néanmoins, cette démarche n’est pas de nature à décourager l’ASSE. Selon la source, KSV a transmis une offre concrète au SDR, qui attend certainement la fin de la saison pour donner sa réponse. Si les Verts remontent en Ligue 1 à l’issue du championnat, ils auront évidemment un argument plus solide pour attirer Ewen Jaouen.

Ce dernier serait désormais en pleine réflexion sur son avenir, alors qu’il semblait résolu à rester en Champagne, il y a encore quelques semaines, d’après les indiscrétions de But !

Un portier Allemand visé en Bundesliga

Un autre nom serait coché sur le calepin de KSV, pour la succession de Gautier Larsonneur. À en croire le média, il s’agit d’un portier allemand évoluant en Bundesliga, mais dont l’identité n’a pas filtré pour l’instant. Comme la cible Ewen Jaouen, cette deuxième piste serait aussi “réelle”.

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