Mercato ASSE : Plusieurs pistes de Saint-Etienne révélées

Comme indiqué par Loïc Perrin, l’ASSE travaille au renforcement de son équipe cet été. Des scouts du club ont été aperçus en Norvège, la semaine dernière.

Mercato : L’ASSE supervise de jeunes talents en Norvège

La cellule recrutement de l’ASSE a anticipé le mercato estival. Loïc Perrin l’a confirmé il y a quelques semaines. Le club cherche à recruter de nouveaux joueurs et ses scouts prospectent dans plusieurs championnats étrangers. Des pistes sont suivies et quelques noms sont cochés, mais rien de concret pour l’instant.

Selon les informations de itromso.no, des recruteurs pour le club stéphanois étaient présents en Norvège pour observer plusieurs joueurs, lors du match entre Tromsø IL et Sarpsborg. Et ils n’étaient pas seuls, des scouts de l’Udinese et Burnley étaient aussi présents dans les tribunes.

Au sujet des potentiels joueurs surveillés, Peuple-Vert cite plusieurs, dont les profils pourraient intéresser l’AS Saint-Etienne.

Les profils de plusieurs joueurs norvégiens et suédois cochés

Le milieu Jens Hjertø-Dahl semble en tête de la liste de la cellule de recrutement. « Il incarne un profil moderne, capable d’apporter de la projection et de la technique au milieu », selon le média spécialisé. Évalué à 7 M€ par Transfermarkt, le joueur de 20 ans rentre dans les critères de Kilmer Sports Ventures, qui vise de jeunes talents à fort potentiel et financièrement accessibles.

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Le défenseur Gambien Abubacarr Sedi Kinteh (19 ans), valorisé à 5 M€, pourrait également retenir l’attention de recruteurs. « Solide et encore très jeune, il correspond parfaitement au profil recherché par l’ASSE », indique la source. Idem pour Tobias Guddal un autre défenseur central prometteur évalué à 3,5 M€.

D’autres joueurs de Tromsø : David Edvardsson (milieu suédois), Alexander Wernryd (ailier gauche suédois) ou encore Mathias Tønnessen (défenseur norvégien) sont aussi présentés par P-V comme des opportunités à moindre coût.

Recrutement en Norvège, Horneland dans le coup ?

Dans l’autre équipe, Sarpsborg, il y a également quelques profils intéressants, notamment l’attaquant Daniel Karlsbakk (5 M€) et le milieu, Aimar Sher (1,3 M€).

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Notons que l’AS Saint-Etienne pourrait, si elle le souhaite, bénéficier de l’expertise et du carnet d’adresse de son ancien entraîneur, Eirik Horneland, pour recruter des pépites dans son pays natal.