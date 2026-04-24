Mercato ASSE : Quel est le profil du futur coach en Ligue 1

Le profil de l’entraîneur de l’ASSE pour la saison prochaine, si le club revient en Ligue 1, est dévoilé, à trois journées de la fin de la Ligue 2.

ASSE : Damien Perquis valide le choix Philippe Montanier

Qui sera l’entraîneur de l’ASSE la saison prochaine ? Ce sera sans doute Philippe Montanier, à condition que le club retrouve le championnat de l’élite. Engagé le 1er février 2026, pour la mission remontée en Ligue 1, il est en fin de contrat le 30 juin 2026. Néanmoins, le technicien de 61 ans dispose d’une option de prolongation en cas de retour en Ligue 1.

La question qui se pose désormais est de savoir si son profil correspond au projet, à moyen et long terme, de Kilmer Sports Ventures (KSV). Et la réponse de Damien Perquis est sans détour. Il assure que les dirigeants de l’AS Saint-Etienne tiennent le coach idéal.

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« Le choix d’entraîneur te résume tout. Aller chercher Philippe Montanier, c’est la meilleure idée. KSV ne pouvait pas trouver mieux pour ce poste-là », a-t-il déclaré dans l’émission Dessous de Verts.

Une méthode de travail qui fait toute la différence

Ancien joueur de Nottingham Forest (2016-2017), le défenseur retraité a été sous les ordres du coach français. Il connaît donc très bien ses méthodes de travail.

« Je pense qu’il a compris qu’il fallait des résultats. Il a une analyse de vestiaire qui est très bonne. C’est une de ses plus grandes forces. Il fait un diagnostic assez rapide, il voit qui va jouer, pourquoi, comment, quels sont les défauts et les qualités de son équipe et il arrive à tirer le meilleur de son vestiaire, sans avoir forcément les joueurs qu’il souhaite pour pouvoir faire le jeu comme il veut », a-t-il expliqué.

Un coach très rigoureux

Damien Perquis souligne aussi la rigueur de Philippe Montanier, pour atteindre ses objectifs.

« Humainement, c’est un top mec ! Il met en place des règles rigides, de laisser son téléphone par exemple, mais il est professionnel. Tu es là pour bosser pas pour t’amuser », a-t-il témoigné.

Depuis son arrivée à l’ASSE, le successeur d’Eirik Horneland a enregistré 7 victoires, 2 nuls et une seule défaite lors du dernier match à Bastia. Son équipe est deuxième au classement, à trois journées de la fin de la saison régulière. Elle peut donc remonter directement en Ligue 1, sans passer par les play-offs et les barrages.

Perquis : « Si on lui laisse du temps, Montanier va mettre en place ses idées c’est sûr »

Selon l’ancien défenseur des Verts (2005-2007), Philippe Montanier est sur la bonne voie pour réussir son passage sur le banc des Stéphanois. Et les arguments du consultant de beIN Sports sont assez clairs.

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« J’ai l’impression que là, il a un pragmatisme et qu’il va direct au concret, il a une ligne droite […]. Montanier a apporté une certaine solidité, qui permet à son équipe de pouvoir prendre des points. […]. Il emmène le public avec lui. Il cherchait les leviers qui manquaient à cette équipe dans l’état d’esprit, pour pouvoir gagner des matchs et il le fait très bien. Si on lui laisse du temps, il va mettre en place ses idées c’est sûr », assute-t-il.