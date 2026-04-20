Mercato : Julian Alvarez tranche entre le PSG et le Barça !

Susceptible de quitter les rangs de l’Atlético Madrid lors du prochain mercato estival, l’attaquant argentin Julian Alvarez a fait son choix entre le PSG et le Barça pour la suite de sa carrière.

Mercato PSG : Julian Alvarez a une préférence pour son avenir

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030 avec l’Atlético Madrid, Julian Alvarez est très courtisé. Recruté à l’été 2024 en provenance de Manchester City pour 75 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans s’est rapidement révélé comme un élément indispensable dans l’effectif de Diego Simeone. Mais de nombreux clubs fortunés veulent déjà l’arracher aux Colchoneros, deux ans seulement après son arrivée en Espagne.

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Alors que le bail de Robert Lewandowski expire le 30 juin à venir, le FC Barcelone fait de la star argentine son rêve absolu pour tourner la page de l’international polonais de 37 ans. Mais le Barça n’est pas seul sur le dossier, puisque le Paris Saint-Germain et Arsenal seraient également intéressés par Julian Alvarez. Et il semblerait que l’ancien protégé de Pep Guardiola ait déjà fait son choix.

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En effet, selon les dernières informations relayées par le Mundo Deportivo, le numéro 19 de l’Atlético Madrid privilégierait un transfert à Barcelone plutôt que des offres venues de Paris ou de Londres. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne comptent pas abandonner cette piste aussi facilement.

Le Paris SG prêt à jouer les trouble-fêtes

Pour laisser partir Julian Alvarez, les dirigeants de l’Atlético Madrid réclameraient au moins 100 millions d’euros. Cette valorisation freine le FC Barcelone, limité financièrement pour assumer une telle opération.

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De son côté, le Paris Saint-Germain dispose des moyens importants et serait prêt à s’aligner sur ce montant et à offrir au joueur un contrat qui le placerait dans le top 5 des plus gros revenus européens. D’ailleurs, la presse espagnole assure que les discussions entre Luis Campos et les représentants de Julian Alvarez se préciseraient déjà. L’été s’annonce donc électrique pour ce transfert XXL.