Mercato PSG : Le RB Leipzig sort le tarif pour Yan Diomande

Pendant que Luis Enrique et ses hommes sont focalisés sur cette fin de saison, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, travaille déjà sur le prochain mercato estival en visant Yan Diomande, le prodige ivoirien du RB Leipzig. Un dossier qui pourrait coûter bien cher au club de la capitale.

Mercato : Le PSG discute pour Yan Diomande

Selon les informations de Florian Plettenberg, le Paris Saint-Germain s’intéresse au profil de Yan Diomande. Le journaliste de Sky Sport révèle que la cellule de recrutement du club de la capitale française conduite par Luis Campos aurait déjà tenu une réunion avec les agents de l’ailier gauche du RB Leipzig.

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Sous contrat avec le club de Bundesliga jusqu’en 2030, Yan Diomande est également la cible d’autres écuries européennes, notamment Liverpool, Arsenal et Chelsea. Avec Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Ibrahim Mbaye et Kang-In Lee, parfois positionné à droite, le PSG a l’embarras du choix sur les ailiers.

L’arrivée de Diomande serait donc un supplément à l’effectif existant, touché régulièrement par les blessures sur ces joueurs. Cette saison, l’attaquant de 19 ans est sur un bilan impressionnant de 13 buts et 7 passes décisives en 32 matchs toutes compétitions confondues. De son côté, les dirigeants du RB Leipzig entendent bien récupérer un gros chèque en cas de départ de son numéro 49.

Le RB Leipzig attend plus de 100M€ pour Yan Diomande

Après une saison réussie, le RB Leipzig (3e de Bundesliga) n’est plus contraint de vendre, la qualification pour la Ligue des Champions étant de plus en plus réaliste. De ce fait, le club allemand est en position de force pour négocier et a revu à la hausse son prix pour l’ancien attaquant de Leganés.

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En effet, les pensionnaires du Red Bull Arena prépareraient également une revalorisation de son contrat, incluant une augmentation de salaire, afin de le conserver au moins jusqu’en 2027 et de le prolonger d’une saison. Cependant, Diomande ne serait pas forcément intransférable.

Si Leipzig souhaite le garder, le club est ouvert à la négociation en fonction du montant des offres. Plusieurs grands clubs suivent la situation de près, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain et Bayern Munich étant notamment intéressés par le jeune talent ivoirien.

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Le RB Leipzig s’apprêterait à réclamer plus de 100 millions d’euros pour Yan Diomande, face à l’intérêt croissant des plus grands clubs européens, selon le journaliste Philipp Hinze. Le PSG est donc prévenu.