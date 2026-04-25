OL : Ligue des champions, le gros défi de Sulc et Lyon

Pavel Sulc se réjouit de la montée de l’OL sur le podium de la Ligue 1. Il rêve désormais d’une qualification directe pour la Ligue des champions, à l’issue de la saison.

L’OL sur le podium, mais doit tenir sa place

Souffrant du genou, Pavel Sulc a manqué les deux derniers matchs de l’OL en Ligue 1. Il était absent contre le FC Lorient (2-0), ainsi que lors de la précieuse victoire contre le PSG à au Parc des Princes (1-2). A la suite du succès à Paris, Lyon est monté sur le podium, en profitant du faux pas de Lille contre Nice (0-0).

Troisième au classement à l’issue de la 30e journée du championnat, les Gones détiennent, provisoirement, l’un des tickets pour la Ligue des champions. Il leur faut maintenant confirmer leur qualification directe, en finissant sur le podium. Et ils sont sur la voie. En effet, les Lyonnais ont conforté leur place sur le podium, grâce à leur victoire, ce samedi, face à l’AJ Auxerre (3-2).

Pavel Sulc rêve de la Ligue des Champions

Cependant, Pavel Sulc se réjouit déjà du fait d’être sur le podium. « La Ligue des champions est l’objectif de l’équipe en début de saison, même si on ne le disait pas publiquement. On a confiance en nous depuis le début et le match face au PSG a beaucoup aidé », a-t-il confié, avant le match contre l’AJ Auxerre.

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Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, avec 11 buts et 3 passes décisives en Ligue 1, l’avant-centre tchèque se tient prêt pour conduire l’équipe de Paulo Fonseca vers la qualification au terme des 4 dernières journées du championnat. Il rêve de la Ligue des champions, une compétition qu’il n’a jamais disputée.

« Il nous reste quatre matchs à disputer, dont trois matchs à la maison. C’est un avantage, car nous sommes beaucoup plus forts à la maison où le soutien des supporters est incroyable. […]. Je pense que se retrouver en Ligue des champions serait très positif pour moi, mais aussi pour le club et les supporters », a déclaré Pavel Sulc.

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