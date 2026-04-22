OL : Enfin, des renforts pour Fonseca avant Auxerre

L’OL enregistre des renforts pour le match contre l’AJ Auxerre. Deux joueurs majeurs de retour de blessure ont rejoint le collectif lyonnais, ce mercredi.

Après Paris, l’OL tourné immédiatement vers le match contre Auxerre

L’OL n’a pas perdu le temps à célébrer ou savourer sa victoire contre le PSG, au Parc des princes (1-2). Il s’est immédiatement replongé dans la préparation des quatre derniers matchs de la saison. À commencer par celui contre l’AJ Auxerre, lors de la 31e journée de Ligue 1, samedi prochain (15h).

« Nous savons que le calendrier sera difficile jusqu’à la fin, mais nous devons nous concentrer uniquement sur le prochain match. Tous les matchs sont compliqués. […]. Les dernières journées de championnat sont toujours très exigeantes, donc restons focalisés sur la suite », a recommandé Paulo Fonseca, dans la foulée de la victoire de l’Olympique Lyonnais à Paris.

Pavel Sulc et Tolisso de retour dans le groupe de Lyon

À trois jours de la réception de l’AJA, Pavel Sulc et Corentin Tolisso sont revenus à l’entraînement collectif, selon Olympique et Lyonnais. Touché au genou, le meilleur buteur de l’OL a manqué les deux victoires contre le FC Lorient (2-0) et le Paris Saint-Germain. Quant au capitaine, il était absent dans la capitale, à cause d’une gêne aux adducteurs.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Endrick révèle l’incroyable sacrifice de son père !

À voir

ASSE : Excellente nouvelle pour Saint-Etienne avant Troyes

Vente OL : De gros investisseurs aux portes du club de Lyon

Pavel Sulc et Corentin Tolisso viennent étoffer l’effectif des Gones, dans le sprint final. Cependant, l’attaquant tchèque et le milieu de terrain français ne sont pas encore assurés de retrouver une place de titulaire contre l’AJ Auxerre. Concernant Malick Fofana, il est toujours en individuel, d’après le média spécialisé, contrairement à son retour dans le groupe annoncé mardi.