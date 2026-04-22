OL : Incertitude concernant Sulc et Tolisso avant Auxerre

Deux joueurs majeurs de l’OL manquent encore à l’appel, à quatre jours de la réception de l’AJ Auxerre. En revanche, un attaquant de retour de blessure a rejoint le groupe.

OL : Sulc et Tolisso en individuel, Fofana avec le collectif

Après sa victoire à Paris (1-2), l’OL prépare la réception de l’AJ Auxerre, samedi (15h). Mais l’équipe de Paulo Fonseca compte encore deux absences de taille. Selon les informations du journal Le Progrès, Pavel Sulc et Corentin Tolisso se sont entrainés à l’écart du collectif ce mardi. Ils étaient absents face au PSG, dimanche dernier. Le buteur des Gones souffre du genou, tandis que le capitaine a des soucis aux adducteurs.

Il y a encore trois séances d’entraînement avant le match. Si la reprise individuelle de Pavel Sulc et Corentin Tolisso se passe sans souci, ils pourraient réintégrer le groupe de l’Olympique Lyonnais, avant samedi.

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Cependant, Malick Fofana est de retour après sa dernière opération bénigne à la cheville. Il a participé à l’entraînement collectif, comme l’indique le quotidien régional. Ce qui est une bonne nouvelle pour Paulo Fonseca. L’entraineur de Lyon a besoin de renforts offensifs pour conforter sa place sur le podium, à l’issue des quatre derniers matchs de la saison.