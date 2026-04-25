Angers – PSG : Le large turnover de Luis Enrique, les compos

Ce samedi au Stade Raymond-Kopa, à 19 heures, le PSG affronte le SCO d’Angers pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Découvrez les équipes officielles de Luis Enrique et Alexandre Dujeux.

Angers – PSG : Mendes et les cadres sur le banc, Chevalier aussi

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain doit défier Angers SCO ce samedi à 19h, au lendemain du match nul arraché par le RC Lens à Brest (3-3). Une occasion en or de prendre six points d’avance sur le dauphin lensois, et faire un grand pas vers le titre en Ligue 1, avant le choc contre le Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions, mardi prochain.

À une heure du coup d’envoi de la rencontre, les compositions d’équipe officielles viennent d’être dévoilées et Luis Enrique a comme prévu fait énormément de changements dans son onze de départ. Mais la plus grande surprise est probablement venue de la titularisation d’Achraf Hakimi, pas vraiment attendue.

Concernant le reste de la composition de Luis Enrique contre Angers, Matvey Safonov enchaîne dans les cages et il sera protégé par une défense à quatre composée de Hakimi, Ilyan Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Laissé au repos, le capitaine Marquinhos n’a pas fait le déplacement à Angers, tandis que Nuno Mendes débute ce match sur le banc.

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Au milieu de terrain, comme attendu, Fabian Ruiz est titulaire pour la première fois depuis sa grave blessure au genou. L’international espagnol sera accompagné par Lucas Beraldo et Senny Mayulu. Warren Zaïre-Emery est sur le banc, de même que Dro Fernandez. En attaque, Bradley Barcola va débuter sur l’aile gauche, Gonçalo Ramos commence dans l’axe et Kang-In Lee sur le côté droit. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia sont remplaçants.

Côté Angers, la seule inconnue de la composition d’équipe face au PSG concernait le poste de gardien de but et c’est finalement Hervé Koffi qui y prendra place bien que touché hier à l’entraînement. Pour le reste, c’est bien le 5-3-2 annoncé par la presse, Alexandre Dujeux n’ayant que peu de choix en raison des très nombreuses absences qui touchent son groupe.

La compo d’Angers SCO

Gardien : Koffi

Défenseurs : Raolisoa, Bamba, Bioumla, Lefort, Ekomié

Milieux : Belkebla, Van den Boomen, Capelle

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L’équipe officielle du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez

Milieux : Mayulu, Beraldo, Ruiz

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Attaquants : Lee, Ramos, Barcola.