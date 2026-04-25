Mercato : Urgent ! Accord PSG – Chelsea pour Cole Palmer ?

C’est la grosse information de ces dernières heures. Chelsea pourrait se résoudre à vendre son attaquant Cole Palmer cet été. Et le PSG ferait partie des favoris pour accueillir l’avant-centre anglais de 23 ans.

Mercato : Chelsea prêt à lâcher Cole Palmer au PSG

Privé de Ligue des Champions la saison prochaine, Chelsea pourrait être contraint de faire des choix structurants forts lors du prochain mercato estival. Dans ce contexte, un transfert de Cole Palmer ne serait pas forcément à exclure, et le Paris Saint-Germain surveillerait de très près l’évolution de la situation du buteur des Blues.

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Recruté pour 47 millions d’euros à l’été 2023 en provenance de Manchester City, Palmer représente une plus-value colossale pour le club londonien. Mais céder un joueur aussi clé ne serait pas sans conséquence sportives. Mais le manque de Ligue des Champions pourrait obliger la direction de Chelsea à faire des sacrifices pour financer un nouveau projet.

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À la recherche d’un numéro 9 de classe mondiale, le Paris SG pourrait profiter de cette occasion pour attirer l’international anglais. Cependant, les pensionnaires de Stamford Bridge ne comptent pas brader Cole Palmer.

Cole Palmer au Paris SG pour 150M€ ?

Quelques jours seulement après le licenciement de Liam Rosenior, les rumeurs mercato s’intensifient déjà autour de Chelsea. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2033, Cole Palmer pourrait quitter les rangs des Blues à la fin de la saison en cours.

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D’après Football Insider, les dirigeants de Chelsea pourraient envisager une vente XXL de son crack offensif cet été et une offre autour de 150 millions d’euros pourrait suffire à finaliser le deal. Si l’on en croit le spécialiste mercato Ekrem Konur, Manchester United serait intéressé par le renfort de Palmer.

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Mais le club londonien ne souhaite pas renforcer un concurrent direct et privilégierait un départ à l’étranger pour son numéro 10. De son côté, Football Insider assure que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les favoris pour arracher la signature de Cole Palmer. Affaire à suivre…