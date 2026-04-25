OGC Nice : Bonne nouvelle pour Claude Puel contre l’OM !

À la veille d’un déplacement crucial sur la pelouse de l’OM pour le compte de la 31e journée de Ligue 1, l’OGC Nice se veut ambitieux malgré un contexte encore fragile. Entre bonnes nouvelles à l’infirmerie et discours déterminé en conférence de presse, le Gym avance avec des incertitudes.

OGC : Dante incertain pour le choc contre l’OM

Avant cette rencontre de la 31e journée de Ligue 1, Claude Puel a livré des nouvelles plutôt rassurantes concernant son effectif en conférence de presse. La principale nouvelle concerne Dante. Le défenseur central brésilien, en progrès ces derniers jours, a repris partiellement l’entraînement et pourrait intégrer le groupe de Claude Puel pour le déplacement à l’Orange Vélodrome.

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Un retour précieux pour une défense souvent mise à rude épreuve cette saison. En revanche, le groupe niçois reste marqué par plusieurs absences. Le milieu brésilien Everton est forfait jusqu’à la fin de la saison, tandis que d’autres joueurs poursuivent leur processus de reprise. Youssouf Ndayishimiye a retrouvé l’entraînement collectif, Mohamed Abdelmonem est attendu la semaine prochaine, et Moïse Bombito poursuit sa rééducation avec des progrès jugés satisfaisants.

Melvin Bard prévient l’OM

Présent aux côtés de son entraîneur, Melvin Bard n’a, lui, pas caché les ambitions de l’OGC Nice contre les hommes d’Habib Beye. « Le plan, c’est d’aller là-bas pour gagner », a lancé le latéral gauche de 25 ans face aux médias, insistant sur la solidité défensive comme clé de ce match. Forts de leurs dernières prestations, les Aiglons comptent bien ramener des points de Marseille. Actuellement 15e avec 29 points, l’OGC Nice cherche à s’éloigner définitivement de la zone rouge.

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De son côté, l’OM, 6e avec 52 unités, vise une qualification européenne et ne compte pas lâcher de terrain. Un duel aux enjeux bien différents, mais à l’intensité prometteuse, attend les amoureux du football ce dimanche en clôture de la 31e journée de Ligue 1.