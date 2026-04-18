PSG : Luis Enrique confirme un renfort de taille contre l’OL

Le PSG reçoit l’OL ce dimanche soir, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. À la veille de ce choc hexagonal, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, a confirmé un retour de taille dans son groupe.

PSG : Luis Enrique annonce le grand retour de Fabian Ruiz contre l’OL

Un retour de taille dans les rangs du PSG face à l’OL. Absent depuis la mi-janvier en raison d’une blessure au genou contractée en phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Sporting Portugal, Fabian Ruiz fait son retour dans le groupe de Luis Enrique pour défier l’Olympique Lyonnais, au Parc des Princes, dimanche à 20h45, en clôture de la 30e journée du championnat.

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Présent à l’entraînement collectif cette semaine, le milieu de terrain espagnol n’est pas mentionné dans le point médical réalisé par le PSG et va donc aider ses coéquipiers demain soir contre les hommes de Paulo Fonseca. Une nouvelle confirmée par son entraîneur ce samedi après-midi.

« Il est bien, il a fait tout l’entraînement, et demain si tout est normal, il sera dans l’équipe et il jouera pour la première fois depuis sa blessure », a confirmé Luis Enrique devant les journalistes. Une bonne nouvelle pour l’équipe parisienne avant d’affronter l’OL ce dimanche et le Bayern Munich dans deux semaines en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Sorti prématurément sur blessure, mardi, en quart de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, Nuno Mendes « poursuit son travail en salle », selon le point médical publié ce jour par le Paris SG. Touché à la cuisse droite, le latéral gauche portugais se dirige donc vers un forfait ce dimanche. Dans son bulletin médical, le club de la capitale indique également que le jeune ailier Quentin Ndjantou « continue son protocole de soins. »

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L’optimisme continue de régner pour Désiré Doué, qui n’a pas été mentionné par le bulletin médical du club. Face aux Reds ce mardi, l’attaquant de 20 ans était sorti à la 52e minute en raison d’un coup au genou. L’international français était resté en soins ces deux derniers jours avant de reprendre l’entraînement collectif ce samedi.

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Ce vendredi, le RC Lens a renversé Toulouse (3-2) pour continuer de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, revenant à une unité du club francilien. L’équipe de Luis Enrique a toutefois deux matchs de moins. Pour rappel, la LFP a reporté la rencontre Lens-PSG au 13 mai, en raison du calendrier européen de Paris.