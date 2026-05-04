‎ASSE : De bonnes nouvelles tombent avant Amiens !

‎L’ASSE aborde sa dernière bataille de la saison avec un mélange de tension et d’espoir. Avant la réception d’Amiens, plusieurs signaux favorables redonnent un souffle inattendu aux Verts dans la course à la montée.

‎ASSE : Amiens diminué avant d’arriver dans le Chaudron

‎La défaite à Rodez (2-1) a compliqué les plans stéphanois. Désormais, l’ASSE ne maîtrise plus totalement son destin. Pour espérer retrouver la Ligue 1, il faudra gagner et scruter les résultats ailleurs avec une attention presque maladive. ‎Le scénario est simple sur le papier mais impitoyable dans les faits. Victoire obligatoire contre Amiens. Et un œil sur les concurrents directs.

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À ce niveau, chaque but peut valoir une saison entière. ‎Premier élément favorable : Amiens n’a plus rien à jouer. La relégation en National 1 est désormais actée. Une donnée psychologique lourde, souvent déterminante dans ce type de rencontre. ‎Autre facteur clé : plusieurs absences majeures côté picard. Arvin Appiah, Victor Lobry et Ibou Sané manqueront ce déplacement à Geoffroy-Guichard. Trois forfaits qui fragilisent encore davantage une équipe déjà touchée moralement.

Montanier face à un équilibre fragile

‎Philippe Montanier doit composer avec une équation délicate. L’AS Saint-Etienne doit attaquer sans se découvrir. Elle doit dominer sans paniquer. Un exercice d’équilibriste dans un stade où la pression transforme chaque passe en verdict.‎ Mais ces nouvelles données changent légèrement la lecture du match. L’adversaire arrive diminué, démobilisé et fragilisé. Pas une garantie, mais une ouverture.

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Saint-Etienne semble donc avantagée sur le papier, avec Amiens qui présente un contexte défavorable entre relégation actée et effectif diminué. ‎Dans ce type de dernière journée, l’expérience montre une constante : les équipes déjà reléguées jouent souvent libérées, mais sans intensité sur 90 minutes. C’est là que Saint-Étienne peut faire la différence.

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‎Si le club du Forez impose un rythme élevé dès les premières minutes, Amiens risque de subir physiquement et mentalement. Un scénario que les Verts connaissent bien à Geoffroy-Guichard, où la pression du public peut transformer une opportunité en avalanche.