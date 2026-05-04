OM : Voici la preuve, le successeur de Benatia arrive !

Même si l’OM traverse une crise sportive inquiétante, sa direction s’active en coulisses pour remplacer Medhi Benatia. Plusieurs pistes sont étudiées. Et celle menant à Julien Fournier prend de l’ampleur. Une réunion décisive a lieu entre les différentes parties.

Mercat OM : Julien Fournier pour remplacer Medhi Benatia

Le climat est électrique à l’Olympique de Marseille. La déroute de ce samedi face à Nantes (3-0) a ruiné ses espoirs de qualification en Ligue des Champions. L’OM, 7e au classement, devra remporter ses deux derniers matchs pour espérer disputer une coupe européenne la saison prochaine. C’est dans ce contexte de crise que la direction phocéenne continue sa mue profonde.

Après la nomination de Stéphane Richard à la tête du club, le recrutement d’un nouveau directeur sportif devient une priorité. Car Medhi Benatia va quitter ce poste. Le Marocain laissera un vide qu’il faudra vite combler. L’agence Excel Sports Management a ainsi été mandatée pour soumettre à Frank McCourt une liste de potentiels remplaçants de Benatia.

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Les noms de Paul Mitchell, George Syrianos et même Cristiano Giuntoli ont été évoqué dans les coursives du Vélodrome. Mais c’est bien la piste menant à Julien Fournier qui gagne en crédibilité. L’homme de 52 ans possède l’avantage de maîtriser parfaitement les rouages et la pression de l’écosystème marseillais. Puisqu’il a été ancien collaborateur de Pape Diouf à l’OM entre 2004 et 2009.

Favorable à un retour à l’Olympique de Marseille

Julien Fournier s’est aussi bâti une expérience réputation lors de son passage à l’OGC Nice. Ce fin négociateur, travaillant dans l’ombre, verrait d’ailleurs d’un très bon œil un retour à l’Olympique de Marseille. Foot Mercato confirme qu’une première réunion entre les recruteurs marseillais et Fournier s’est particulièrement « bien passée ».

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🚨La piste menant à Julien Fournier pour le poste de directeur sportif prend de l’épaisseur à l’OM.



Il est excité par la perspective de revenir à l’OM et a déjà participé à une réunion qui s’est très bien passée. #TeamOM #OM | 🗞️ @footmercato pic.twitter.com/dfifDJ0szp — ActuOlympien (@ActuOlympien) May 4, 2026

Elle pourrait rapidement aboutir à un accord. La direction l’OM semble donc tenir un candidat prêt à assurer la succession de Medhi Benatia. Les supporters attendent désormais un signal fort pour espérer un renouveau avant l’ouverture du mercato estival.