Catastrophe à l’OM : Habib Beye détient la solution !

À l’OM, la situation devient de plus en plus inquiétante. Habib Beye est en mission pour éviter une catastrophe sportive, mais aussi économique.

Habib Beye en mission d’urgence à l’OM

Le retour du stage à Marbella a viré au fiasco. L’Olympique de Marseille a sombré ce samedi face au FC Lorient. Les hommes d’Habib Beye ont été battu deux buts à zéro. Cette déroute a immédiatement provoqué l’ire de Medhi Benatia. Le directeur sportif de l’OM a fustigé l’attitude « scandaleuse » de l’équipe.

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Ce manque de caractère sur le terrain est alarmant pour un OM qui vise la qualification en Ligue des champions. Les Phocéens sont même certains d’atteindre cet objectif prioritaire. Ils pointent à une honteuse sixième place, derrière Lyon, Lille et Monaco.

Quatre matchs pour sauver les meubles

Habib Beye et son équipe s’exposent à une saison blanche, sans coupe d’Europe. Cela serait une véritable catastrophe pour l’OM et ses finances. L’Equipe rappelle que le club enregistre un déficit record de 105 millions d’euros. Sans la C1 et le bonus financier versé par l’UEFA, Marseille ne pourra pas renflouer ses caisses.

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Dans ce cas de figure, la direction de l’OM opterait pour une « cure d’austérité » radicale dès la saison prochaine. Habib Beye a ainsi quatre matchs pour tenter de sauver les meubles. Quatre finales où chaque point pèsera lourd sur l’issue de la saison. Cette mission commando débute ce dimanche face à l’OGC Nice. L’entraîneur de l’OM ne devrait pas se rater.