Mercato OL : Offre irrésistible pour Endrick, Lyon en danger

Alors qu’Endrick envisage la possibilité d’un nouveau prêt à l’OL, Arsenal se positionne pour le recruter au Real Madrid, pendant le mercato d’été.

Mercato : L’OL pousse pour conserver Endrick à Lyon

Décisif avec l’OL depuis son prêt en janvier 2026, Endrick suscite des intérêts. Le club rhodanien souhaite le garder dans son équipe, en prolongeant son prêt, d’une raison supplémentaire. Lyon serait même prêt à consentir un important effort financier, afin d’obtenir la signature de l’attaquant du Real Madrid, sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat.

Proche la qualification pour la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais rêve de disputer la prestigieuse compétition des clubs avec le joueur de 19 ans. Mais le plan du club français est carrément contraire à celui de son homologue espagnol, qui a prévu le retour d’Endrick à « La Maison Blanche », dès la fin de son prêt.

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Séduit par les performances de son joueur avec les Gones (8 buts et 7 passes décisives en 19 matchs), le staff madrilène compte sur lui dans la rotation des Merengues, la saison prochaine.

L’agent d’Endrick a d’ailleurs fait écho, récemment, du retour de son protégé dans la capitale espagnole. « La décision est prise : il retournera au Real Madrid à la fin de la saison. C’est clair et net », avait-il déclaré, en réponse aux spéculations sur l’avenir de son poulain.

Le joueur du Real Madrid aimerait rester à Lyon

Quant au concerné, il souhaite prolonger son aventure a l’OL. « Je me sens très heureux ici (à Lyon), avec mes coéquipiers. […]. Si je dois retourner au Real, j’y retournerai, si je dois prolonger ici, ça se fera. On verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien », a-t-il déclaré après la victoire lyonnaise contre le Stade Rennais (4-2).

Offre de 100 M€ d’Arsenal pour Endrick, l’OL contrarié

Alors cette déclaration forte de l’international Brésilien (15 sélections) est assez positive pour l’Olympique Lyonnais, Arsenal vient contrarier les plans de la direction du club. Selon les informations de site El Gol Digital, le club londonien est prêt à faire une offre de 100 M€ au Real Madrid pour s’offrir Endrick.

Transféré de Palmeiras (Brésil) en juillet 2024, à 47,5 M€ selon Transfermarkt, il est évalué à 35 M€. La prétendue proposition des Gunners pourrait donc pousser Florentino Perez à se séparer du joueur prêté à Lyon, vu l’énorme pus-value qu’il réaliserait sur le potentiel transfert.

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En tout cas, cette prétendue offensive d’Arsenal est une très mauvaise nouvelle pour l’OL sur le dossier Endrick, priorité du club rhodanien en cas de qualification pour la Ligue des Champions.