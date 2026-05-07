OL : Un grand attaquant visé par Lyon est un fan de Tolisso

Alors que l’OL pousse ses pions pour conserver Endrick, le Brésilien ne cache pas son admiration pour Corentin Tolisso, capitaine du club rhodanien.

Mercato : L’OL tente de prolonger le prêt d’Endrick à Lyon

Tout proche de la qualification pour la Ligue des Champions, l’OL veut garder Endrick dans son équipe, en vue de la saison prochaine. Il négocie la prolongation du prêt de l’attaquant du Real Madrid. La Direction du club rhodanien réfléchit sérieusement un prêt avec une option d’achat, afin de faire bouger les lignes dans la capitale Espagnole.

Pour l’heure, les Merengues ont décidé de récupérer l’international Brésilien (15 sélections) à l’issue de la saison. Grâce à ses performances avec l’Olympique Lyonnais, il devrait réintégrer l’équipe madrilène, avec certainement un nouvel entraîneur, la saison prochaine.

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Bien que sous contrat avec « La Maison Blanche » jusqu’en juin 2030, Endrick aura son mot à dire, car il tient à avoir plus de temps de jeu. Il lui faudra donc des garanties pour qu’il accepte de retourner au Real Madrid.

Le message fort du Brésilien au Real Madrid

Il a d’ailleurs transmis un premier message fort à la Direction madrilène, en déclarant : « Je me sens très heureux ici (à Lyon), avec mes coéquipiers. […]. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien ».

L’attaquant de 19 ans entrevoit une éventuelle prolongation de son contrat à l’OL. « Si je dois retourner au Real, j’y retournerai, si je dois prolonger ici, ça se fera. On verra », a-t-il glissé ensuite, dans L’Équipe.

Endrick séduit par les performances et le leadership de Tolisso

En attendant la fin de la saison et évidemment les tractations sur son avenir, Endrick avoue qu’il est sous le charme de Corentin Tolisso. Dans des propos rapportés par Olympique-et-Lyonnais, il encense l’international Français (28 sélections). « Coco est notre meilleur joueur, notre capitaine, notre leader. Je ne peux dire que du positif sur lui », a confié la pépite brésilienne.

Auteur de la passe décisive pour le nouveau numéro 9 des Gones, lors de la victoire contre Rennes (4-2), le milieu de terrain de 31 ans reçoit les éloges du buteur. « Tolisso est quelqu’un qui va toujours se battre pour l’équipe. J’espère qu’il va continuer à aider l’équipe. On sait qu’il est une idole à Lyon. Il est un joueur spectaculaire, il a participé à pratiquement tous les buts. Je suis très heureux de jouer avec lui », a-t-il déclaré.

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Pour rappel, Corentin Tolisso est auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 37 matchs disputés cette saison, toutes compétitions confondues. Quant à Endrick, il a marqué 8 buts et a délivré 7 passes décisives en 19 matchs joués, depuis son arrivée à l’OL, en janvier 2026.