Süper Lig : Qu’arrive-t-il aux trois ogres d’Istanbul ?

Pendant de nombreuses années, le football turc s’est identifié à trois équipes emblématiques : le Galatasaray, de Fenerbahçe, et Beşiktaş. Cependant, depuis plusieurs semaines, une dynamique nouvelle semble ébranler les fondations de la Süper Lig.

Süper Lig : Fenerbahçe, le géant tremblant

Entre éliminations inattendues, crises internes récurrentes, défaites humiliantes et une pression populaire qui ne cesse de croître, les géants d’Istanbul vacillent sur leur piédestal. Pendant ce temps, des clubs tels que Samsunspor, Konyaspor ou encore Gençlerbirliği exploitent ce chaos pour redessiner les équilibres du football turc.

Du côté de Fenerbahçe, la tension est devenue une constante quasi quotidienne. Le club stambouliote semblait encore en mesure de relancer la course au titre après sa victoire contre Başakşehir, profitant parallèlement de la lourde défaite de Galatasaray à Samsunspor. Malgré cela, l’atmosphère demeure explosive autour de l’institution.

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Entre les critiques acerbes visant la direction, la pression immense exercée par les supporters et les récents bouleversements internes, Fenerbahçe donne l’impression de finir en crise à chaque matchs nuls ou défaite. L’élimination en Coupe de Turquie face à Konyaspor, après une prolongation disputée, mais aussi la défaite dans le derby 3-0 contre Galatasaray a d’ailleurs accentué ce sentiment d’échec et de vulnérabilité.

Galatasaray perd de son statut d’intouchable

Leader du championnat durant une grande partie de la saison, Galatasaray paraissait avoir construit une avance décisive et confortable. Puis arrive ce déplacement à Samsun. Une véritable gifle. Une défaite terrible pour les Lions sur le score de 4-1, qui a non seulement relancé intégralement la course au titre, mais a surtout brisé l’image d’invincible que le club d’Okan Buruk avait patiemment bâtie.

Quelques jours plus tôt, les Stambouliotes avaient déjà subi la fin d’un de leurs objectif de la saison en Coupe de Turquie, éliminés contre toute attente par Gençlerbirliği. Le problème ne se limite pas à la sphère sportive. De nombreux observateurs pointent désormais une dépendance excessive aux individualités offensives, mais aussi une fragilité mentale qui se manifeste dans les moments cruciaux.

Beşiktaş, dernier survivant… mais pour combien de temps encore ?

Au cœur de ce tumulte, Beşiktaş apparaît presque comme le dernier géant encore debout. Le club noir et blanc est le seul représentant d’Istanbul encore présent dans le dernier carré de la Coupe de Turquie, après sa victoire convaincante contre Alanyaspor. Cependant, là encore, tout demeure précaire et incertain.

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En championnat, Beşiktaş a accumulé les contre-performances cette saison, notamment avec une défaite surprenante contre Samsunspor, ainsi que l’élimination en demi-final de la coupe de Turquie ce mardi 5 mai. Le club alterne entre périodes encourageantes et rechutes inquiétantes, illustrant parfaitement l’instabilité qui affecte désormais les grandes institutions du football turc.

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Les “petits” clubs n’ont plus peur C’est peut-être là le véritable tournant de cette saison. Auparavant, les clubs anatoliens affrontaient les géants avec crainte et prudence. Aujourd’hui, ils entrent sur le terrain avec l’ambition de gagner. Samsunspor a humilié Galatasaray. Konyaspor a éliminé Fenerbahçe.

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Gençlerbirliği a réalisé un exploit retentissant contre le champion en titre. Le football turc semble ainsi entrer dans une nouvelle phase, où le poids du maillot et la réputation ne suffisent plus à garantir la victoire. Et si cette saison marquait finalement la fin de l’hégémonie absolue des géants d’Istanbul sur la Süper Lig ?

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