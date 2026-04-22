OL : Endrick révèle l’incroyable sacrifice de son père !

Star du football à seulement 19 ans, Endrick a livré un témoignage poignant sur ses débuts dans le football au Brésil, notamment l’incroyable sacrifice de son père.

OL : Endrick, un talent précoce et une progression fulgurante

Pétri de talent depuis son jeune âge, Endrick avait été repéré très tôt par Palmeiras où il a été formé entre 2016 et 2022. Le 21 juillet 2022, le jour de ses 16 ans, il a signé son premier contrat professionnel. Il a ensuite fait ses débuts professionnels, le 6 octobre 2022 avec le club basé à Rio de Janeiro.

Le rêve du natif de Taguatinga a ainsi commencé à devenir une réalité. Il s’est ensuite réalisé quand il a été transféré au Real Madrid contre 48 millions d’euros, encore une fois à la date anniversaire de ses 18 ans, le 21 juillet 2024.

À voir

PSG-Nantes : Luis Enrique entre bonne nouvelle et coup dur !

Avant même de rejoindre ‘’La Maison Blanche’’, Endrick comptait déjà une dizaine de sélection avec la Seleçao du Brésil. Ce qui démontre sa précocité dans le monde professionnel et sa progression fulgurante.

La star débarquée du Real Madrid à Lyon

International Brésilien A depuis novembre 2023, il totalise 15 sélections (3 buts) à ce jour. En une saison et demie sous le maillot madrilène, la pépite brésilienne a disputé 40 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis janvier 2026, elle est prêtée à l’OL jusqu’à la fin de la saison.

À Lyon, Endrick est une star, fort de son énorme salaire estimé à près de 4 millions d’euros par saison. Sur le terrain également, il le confirme avec 7 buts et 7 passes décisives en 17 matchs disputés avec le club rhodanien.

Endrick : « Mon père a souffert de la faim pour moi »

L’avenir d’Endrick dans le football était pourtant incertain, tant sa famille était pauvre. Cependant, il a fait preuve de résilience pour atteindre son niveau actuel. Bien entendu avec d’énormes sacrifices de sa famille, notamment de son père.

« Mon père a souffert de la faim pour moi. Je lui ai promis de devenir un footballeur professionnel pour qu’il ne manque jamais de rien […]. Il me disait qu’il n’avait plus faim, mais c’était pour que je puisse manger le peu qu’il restait », a raconté le nouveau buteur de l’Olympique Lyonnais, au magazine sportif The Players’ Tribune.

Lire aussi sur l’OL :

Vente OL : De gros investisseurs aux portes du club de Lyon

À voir

Mercato OM : Un jeune crack arrive, signature imminente

OL : Incertitude concernant Sulc et Tolisso avant Auxerre

Désormais, la promesse de gamin à son père, Douglas Sousa, est tenue ! De plus, ce dernier mange désormais plus qu’à sa faim. Un bel exemple de réussite, mais surtout d’abnégation.