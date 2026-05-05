OM : Polémique autour de Habib Beye, sa réputation en danger

La défaite face à Nantes (3-0) a plongé l’OM dans une crise d’une gravité rare. Alors que le club s’éloigne d’une qualification européenne, son entraîneur Habib Beye subit des critiques acerbes en interne et au-delà.

OM : Habib Beye face au piège de l’éloquence

L’Olympique de Marseille sombre en cette fin de saison. Les Phocéens sont désormais septièmes de Ligue 1, hors des places européennes. Ils devront réaliser un sans-faute lors de leurs deux derniers matchs pour espérer décrocher une coupe d’Europe. Dans ces conditions, Habib Beye n’est pas épargné.

L’entraîneur de l’OM excelle dans l’art de disséquer le jeu devant les caméras. Sauf que la réalité du terrain vient cruellement contredire ses analyses. Son bilan sur le banc phocéen – 4 défaites lors des 6 derniers matchs – montre que la maîtrise de la théorie ne garantit en rien la réussite pratique.

À voir

ASSE : Montée en L1, les scénarios possibles avant Amiens

Lire aussi : ‎Crise à l’OM : Une mutinerie silencieuse à la Commanderie ?

La défaite de ce samedi à Nantes (3-0) a amplifié la crise à l’OM. L’écart entre le discours soigné de Habib Beye et les revers successifs de son équipe devient insupportable pour les supporters. Ce décalage fragilise sérieusement son autorité. Au point où son management est loin de faire l’unanimité.

Victime de raillerie à Marseille

La Provence le confirme, certains joueurs critiquent sa communication trop « professorale ». Ce qui passait pour de l’expertise sur les plateaux télé est désormais perçu comme des monologues interminables. Le style de Habib Beye commencerait même à faire l’objet de moqueries dans le milieu sportif.

Lire la suite sur l’OM :

Chaos total à l’OM : Désaccord entre McCourt et Habib Beye

Benatia s’en va : Troyes prêt à détruire les plans de l’OM

À voir

Bayern-PSG : Deux grosses surprises dans le groupe d’Enrique

Le patron du banc de l’Olympique de Marseille serait déconnecté de l’urgence du vestiaire. C’est donc sa crédibilité de technicien qui est en jeu. Car à Marseille, le verbe ne remplace jamais la victoire. Le temps des leçons de football semble définitivement révolu. L’aventure de Beye sur le banc phocéen pourrait connaitre le même sort.