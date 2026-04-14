OM : Habib Beye limogé ? La grande annonce tombe !

L’avenir d’Habib Beye à l’OM fait l’objet de vifs débats ces dernières semaines. Mais le nouveau président marseillais Stéphane Richard vient tout juste de clarifier officiellement sa position actuelle.

Mercato OM : Stéphane Richard prône la patience pour Habib Beye

Habib Beye va-t-il quitter l’Olympique de Marseille ? Telle est la question qui intrigue bon nombre de supporters marseillais. Il faut dire que le successeur de Roberto De Zerbi peine à convaincre sur le banc phocéen. Son bilan comptable est assez irrégulier avec quatre défaites et autant de victoires.

Ses débuts mitigés à l’OM alimentent alors les spéculations autour d’un possible licenciement d’Habib Beye. Mais Stéphane Richard a tenu à calmer le jeu. Le nouveau président de l’OM mise sur la stabilité à court terme. « L’objectif est clair, c’est de bien réussir la fin de la saison », a-t-il affirmé au micro de RTL.

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Le dirigeant marseillais, qui prendra officiellement fonction le 2 juillet prochain, salue le travail fourni par le technicien franco-sénégalais. Il refuse de précipiter les choses, accordant ainsi sa confiance à Habib Beye dans ce sprint final.

L’objectif est la qualification directe en Ligue des champions

« Laissons-le travailler », a-t-il ajouté. La pression reste cependant forte autour d’Habib Beye. La direction de l’OM lui a fixé un objectif non négociable : une place sur le podium synonyme de qualification directe en Ligue des champions. Son maintien au-delà de l’été dépendra de sa capacité à hisser Marseille dans le trio de tête final.

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« L’objectif est la qualification directe en Ligue des champions, de terminer dans les trois premiers ». Habib Beye bénéficie donc d’un sursis jusqu’au terme de l’exercice en cours en dépit de son contrat expirant en juin 2027 à l’OM.