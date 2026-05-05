PSG Mercato: Le Barça menace la succession de Gonçalo Ramos

Utilisé par séquences, rarement installé dans la durée, Gonzalo Ramos verrait son avenir au PSG s’écrire avec de gros points d’interrogation à l’approche du mercato estival. Le Barça pourrait nuire aux plans de Luis Campos pour sa succession.

Un phénomène de Premier League pour remplacer Gonçalo Ramos

Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos sort d’une saison, où son statut reste flou, entre rôle de joker offensif et vraie difficulté à s’imposer comme un véritable titulaire au poste de numéro 9. Dans un contexte de mercato, la prudence s’impose, mais plusieurs signaux convergeraient : le Portugais pourrait chercher un cadre plus favorable pour jouer davantage. Et les rumeurs qui circulent sur son cas risquent clairement de faire parler.

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Sur Twitter, le journaliste Fabrizio Romano révèle que : « Gonçalo Ramos pourrait quitter le PSG cet été, c’est une possibilité sérieuse. Ramos va rester concentré sur son rôle au PSG jusqu’à la toute fin de cette nouvelle saison magique. C’est un professionnel exemplaire, qui est toujours très apprécié en interne. Cet été, un départ est possible, plusieurs clubs étant intéressés. Il pourrait y avoir de nouveaux mouvements pour que Ramos puisse devenir titulaire ailleurs (…) Il est désormais temps de partir pour Gonçalo Ramos si vous voulez mon avis. »

Pour remplacer l’ancien buteur du Benfica Lisbonne, les dirigeants parisiens s’intéresseraient à Eli Junior Kroupi. Révélation de la saison en Premier League avec ses 12 buts en 32 matchs toutes compétitions, l’international espoir français brille sous les couleurs de Bournemouth.

Le joueur de 19 ans a rejoint Robbie Fowler et Robbie Keane en devenant le dernier adolescent à marquer 12 buts durant sa première saison de Premier League lors de la victoire 3-0 dimanche contre Crystal Palace. En Premier League, tous les gros ont un œil sur Eli Junior Kroupi.

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Arsenal, Manchester United, Newcastle, Liverpool et Manchester City seraient à l’affût. Mais l’intérêt le plus marqué serait celui du PSG, qui craquerait pour son talent, sa fraîcheur et son efficacité.

Le FC Barcelone surveille Eli Junior Kroupi

Auteur d’une très belle saison en Angleterre sous le maillot de Bournemouth, un club qu’il a rejoint en février 2025 en provenance du FC Lorient pour 13 millions d’euros, Eli Junior Kroupi aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Le numéro 22 des Cherries ferait partie des joueurs ciblés par Joan Laporta et Deco en cas d’échec sur le dossier Julian Alvarez de l’Atlético Madrid, rapporte le Daily Mail.

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Pour laisser partir son joyau français, dont le contrat court jusqu’en juin 2030, le club anglais réclamerait plus de 85 millions d’euros. Capable de jouer dans l’axe, mais également sur les côtés, le natif de Lorient correspond au profil recherché par Luis Enrique.

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En début d’année, Eli Junior Kroupi a choisi de confier la gestion de ses intérêts à Moussa Sissoko, l’agent des Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Un point fort pour Luis Campos, qui entretient d’excellentes relations avec cet agent clé. Mais le Barça pourrait compromettre les chances de Paris dans ce dossier. Affaire à suivre…