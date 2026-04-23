PSG : 70M€, accord avec Bournemouth pour Eli Junior Kroupi ?

Révélation de la saison en Premier League, Eli Junior Kroupi pourrait bien quitter Bournemouth cet été. L’ancien attaquant de Lorient pourrait signer en faveur du PSG. Explications.

Mercato : Le PSG à la lutte pour Eli Junior Kroupi

Le mercato s’annonce bouillant autour d’Eli Junior Kroupi. Auteur de 11 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 19 ans attire déjà les plus grands clubs européens avec sa saison impressionnante sous les couleurs de Bournemouth.

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Polyvalent et efficace, Eli Junior Kroupi a confirmé tout son potentiel cette saison et sa montée en puissance a attiré d’autres prétendants de poids, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, mais aussi Arsenal, Liverpool FC et Chelsea FC. Malgré cet engouement, les dirigeants de Bournemouth ne seraient pas forcément vendeurs, sauf en cas d’offre irrefusable.

Bournemouth prêt à ouvrir la porte pour Kroupi ?

Recruté par Bournemouth pour 13 millions d’euros durant l’hiver 2025 avant de rejoindre la Premier League l’été passé, Eli Junior Kroupi pourrait ne pas faire long feu chez les Cherries. D’après le site Football Insider, le club anglais pourrait finalement craquer et ouvrir la porte pour un transfert de son jeune avant-centre en cas d’offre atteignant les 60 millions de livres, soit quasiment 70 millions d’euros.

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« À Bournemouth, ils ne veulent en théorie pas le perdre. Mais si une grosse offre arrive, ils vont s’asseoir à la table, discuter et l’étudier sérieusement », a notamment révélé Pete O’Rourke, spécialiste mercato anglais. Même si Manchester United est en pole position dans ce dossier, le Paris SG a un atout majeur à faire valoir dans ce dossier.

En effet, depuis le transfert du défenseur central ukrainien, Ilya Zabarnyi, le PSG et Bournemouth ont gardé d’excellentes relations. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient donc en profiter pour finaliser l’opération Eli Junior Kroupi, considéré à Paris comme le numéro 9 du futur.

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