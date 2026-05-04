OM : Grosse inquiétude, Marseille tremble avant Rennes

L’OM s’enfonce dans la crise après sa défaite humiliante face à Nantes (3-0). La direction phocéenne craint même une explosion de colère des supporters lors de l’ultime choc contre le Stade Rennais.

OM : La direction redoute une explosion de colère contre Rennes

Le contraste est saisissant par rapport à la saison passée. Alors que l’Olympique de Marseille brillait l’an dernier, cette fin d’exercice 2025-2026 ressemble à un calvaire pour le peuple marseillais. La gifle reçue à la Beaujoire (3-0) a scellé ses chances de participer à la Ligue des champions.

L’OM, sous les ordres de Habib Beye, reste une série noire de quatre revers lors des six dernières rencontres. Chutant la 7eme place du Championnat, le club phocéen voit ses ambitions européennes s’effondrer. Son salut passe désormais par deux succès impératifs : contre Le Havre et le Stade Rennais.

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Le duel final se déroulera le 17 mai prochain au Vélodrome. Il sera particulièrement électrique. Car les troupes de Franck Haise sont actuellement cinquièmes avec une avance de trois points sur les Phocéens. L’enjeu est colossal : une contre-performance et l’espoir d’Europe s’envolera définitivement. C’est dans ce contexte qu’une vive inquiétude secoue les hautes sphères de l’OM.

La fracture se creuse avec les supporters marseillais

La Provence le confirme, l’état-major de l’Olympique de Marseille redoute une explosion de colère dans les tribunes. La fracture entre l’équipe et son public semble totale. On craint que la fureur des supporters, excédés par ce déclin, n’éclate violemment lors du choc OM-Rennes.

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Le staff de Habib Beye espère en tout cas une réaction d’orgueil. Cela permettrait d’éviter que le Vélodrome ne sombre dans le chaos avant de clôturer ce chapitre décevant.