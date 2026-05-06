FC Nantes : 5 forfaits confirmés avant le RC Lens  

Grosse inquiétude au FC Nantes avant le choc face au RC Lens. Le coach Vahid Halilhodzic a confirmé plusieurs forfaits.

FC Nantes : L’infirmerie déborde avant le choc contre Lens

Coups durs pour le FC Nantes. À l’approche du déplacement périlleux à Lens ce vendredi 8 mai 2026, Vahid Halilhodzic doit composer avec un effectif amputé de ses forces vives. Si les Sang et Or comptent leurs absents, les Canaris, eux, voient leur saison s’effondrer sous le poids des blessures.

Le verdict est tombé pour Machado. Victime d’une déchirure de l’aponévrose de la cuisse samedi dernier contre Marseille, le défenseur ne rejouera plus cette saison. Et ce n’est pas tout. Une autre tuile frappe Bahmed Deuff : une fracture de l’orteil survenue à son domicile en pleine nuit. Pour lui aussi, l’exercice 2025-2026 s’arrête ici.

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Ces deux forfaits s’ajoutent à une liste déjà longue. Kelvin Amian et Fabien Centonze, récemment opérés, ainsi que Tylel Tati, encore trop fragile malgré sa reprise de la course, restent sur la touche. L’inquiétude ne s’arrête pas là. Trois cadres restent incertains pour le voyage dans le Nord. Anthony Lopes soigne toujours son pouce, tandis que Frédéric Guilbert et Chidozie Awaziem souffrent respectivement du genou.

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Le groupe partira ensemble, mais l’incertitude demeure totale. Le contexte est chaud. Pour maintenir un mince espoir de qualification pour les barrages, le FC Nantes doit impérativement s’imposer sur la pelouse du Racing Club de Lens. Une victoire est vitale. En parallèle, les Nantais devront espérer un faux pas d’Auxerre à Nice dimanche soir pour croire encore à leur survie.