Mercato Paris FC : Bataille XXL en vue pour un roc parisien

À l’approche du mercato estival, Moustapha Mbow s’impose comme l’un des dossiers chauds du Paris FC. Solide en Ligue 1, le défenseur sénégalais de 26 ans attire de nombreux clubs, notamment en Premier League, tandis que le LOSC surveille également sa situation.

Mercato Paris FC : Moustapha Mbow fait trembler l’Angleterre

Pilier du Paris FC depuis deux saisons, Moustapha Mbow franchit un cap cette saison dans l’élite. Avec 30 matchs de championnat disputés, dont 29 comme titulaire, le défenseur central s’est imposé comme un élément incontournable sous les ordres d’Antoine Kombouaré. Ses performances solides et régulières n’ont pas échappé aux recruteurs anglais.

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Sur transfertmarket, la valeur marchande de la pépite sénégalaise est estimée à six millions d’euros. Selon plusieurs sources concordantes, Crystal Palace, Fulham et West Ham ont déjà transmis des offres concrètes pour s’attacher ses services. Liverpool suit également le dossier de près, tout comme Ipswich Town, récemment promu en Premier League.

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Lille et l’Europe également en embuscade

L’intérêt pour Moustapha Mbow dépasse les frontières anglaises. En Allemagne, un club de Bundesliga a déjà pris contact avec l’entourage du joueur. En France, le LOSC s’était renseigné lors du dernier mercato hivernal et reste attentif à l’évolution du dossier. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Moustapha Mbow se retrouve aujourd’hui à un tournant décisif de sa carrière.

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Bien intégré et épanoui au Paris FC, il n’est pas opposé à l’idée de poursuivre l’aventure dans la capitale, même si aucune prolongation ne lui a encore été proposée. Le dossier Moustapha Mbow s’annonce ainsi comme l’un des feuilletons palpitants du prochain mercato.