Mercato : L’AS Monaco dégaine pour un crack du FC Nantes ! 

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, l’AS Monaco active déjà une piste offensive prioritaire. Le club de la Principauté a transmis une première offre au FC Nantes pour Matthis Abline.

Mercato à l’AS Monaco : première offre rejetée pour Matthis Abline

L’AS Monaco anticipe plusieurs mouvements dans son secteur offensif, avec des incertitudes autour de Maghnes Akliouche, Folarin Balogun ou encore Aleksandr Golovine. Dans cette optique, le profil de Matthis Abline, déjà observé de longue date, coche plusieurs critères recherchés.

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Selon L’Équipe, le club monégasque a dégainé une offre de 15 millions d’euros, accompagnée de 5 millions de bonus, valeur marchande sur Transfertmarket, pour l’attaquant du FC Nantes. Une proposition refusée par Waldemar Kita, le président du FC Nantes, qui valorise son buteur français à hauteur de 40 millions d’euros, malgré une saison 2025-2026 plus discrète (5 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de Ligue 1).

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International chez les jeunes (35 sélections, 20 buts), Abline reste identifié comme une opportunité de marché malgré un exercice compliqué. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien du Stade Rennais conserve une cote élevée sur le marché. À 23 ans, son profil de joueur de transition et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant continuent de séduire.

Un profil déjà très courtisé !

Le dossier Abline n’est pas nouveau. L’été dernier, le Paris FC avait proposé 25 millions d’euros, tandis que Wolverhampton était monté jusqu’à 30 millions, sans succès. L’Olympique de Marseille avait également tenté une approche, rapidement rejetée par Waldemar Kita, qui avait fixé la barre très haut.

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L’AS Monaco devra donc revoir significativement son offre pour espérer convaincre les dirigeants nantais, déterminés à conserver leur joyau français ou à réaliser une vente majeure. Ce dossier s’annonce chaud cet été.