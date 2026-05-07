Mercato Stade Rennais : La décision est prise pour Hans Hateboer

Le Stade Rennais lâche Hans Hateboer. Le défenseur néerlandais se dirige vers les Pays-Bas.

Mercato Stade Rennais : Hans Hateboer vers les Pays-Bas ?

Hans Hateboer prépare déjà ses valises. Prêté par le Stade Rennais à l’Olympique Lyonnais il y a quelques mois, le défenseur néerlandais ne devrait pas s’attarder dans le Rhône cet été. Une porte de sortie se dessine déjà pour lui en Eredivisie.

Son aventure rennaise est échec. Écarté par Habib Beye en début de saison après une seule apparition en Ligue 1, le Néerlandais avait quitté la Bretagne dès le mois d’octobre. Lyon lui a tendu la main. Ce prêt, conclu sans indemnité mais avec une prise en charge intégrale du salaire par les Gones, arrive bientôt à son terme.

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Hateboer n’a pas su transformer l’essai. Malgré 17 apparitions sous le maillot lyonnais, l’ancien soldat de l’Atalanta Bergame a échoué à devenir un cadre indiscutable. Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le flanc droit, le joueur de 32 ans manque de l’impact nécessaire pour convaincre Paulo Fonseca de le conserver. L’avenir s’annonce donc loin de Lyon. En fin de contrat avec Rennes, il se retrouvera libre de tout engagement en juin prochain. Cette situation a éveillé l’intérêt du FC Twente.

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Selon le média néerlandais SoccerNews, le club d’Enschede étudie la possibilité de faire revenir l’ancien joueur du centre de formation de Groningen. En rejoignant Twente, Hans Hateboer pourrait remplacer Bart van Rooij, dont le départ semble imminent. Ce serait pour lui l’occasion idéale de boucler la boucle dans son championnat d’origine après des années d’exil.