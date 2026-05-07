RC Lens vs FC Nantes : Les Canaris vont créer la surprise, la raison !  

Les bonnes nouvelles pleuvent pour le FC Nantes avant le choc face au RC Lens. Les Canaris veulent créer l’exploit et arracher le maintien.

RC Lens : Mauvaises nouvelles avant le FC Nantes

Nouveaux coups durs pour le RC Lens. À l’approche du duel contre le FC Nantes, Pierre Sage doit composer avec un effectif décimé. L’infirmerie lensoise, déjà bien remplie, accueille de nouveaux cadres. Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin manqueront à l’appel. La Gaillette évoque une simple prudence face à de légères alertes musculaires. La Ligue 1 aborde son sprint final et la finale de la Coupe de France approche à grands pas.

Le staff médical refuse tout risque inutile. On ne joue pas avec la santé des cadres. L’objectif consiste à préserver les organismes pour la fin de saison, même s’il faut pour cela sacrifier le choc de ce vendredi. Cette gestion prudente fragilise l’animation offensive. Le Racing subit une véritable vague d’absences puisque Abdulhamid, Thomasson et Mamadou Sangaré purgent également une suspension.

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L’enjeu reste pourtant majeur : sécuriser la deuxième place derrière l’intouchable leader parisien. Pierre Sage va devoir bricoler. Pour les remplaçants habituels, l’opportunité est immense. Ils doivent prouver leur valeur. Après le coup de gueule de leur entraîneur suite au match de Brest, ces joueurs jouent leur avenir au club. C’est maintenant ou jamais.

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Pour le FC Nantes, c’est le moment de rugir. Après la surprise créée face à l’Olympique de Marseille (0-3), les hommes de Vahid Halilhodžić ont soif de rafler des points. Les Canaris ont désormais la gnaque et veulent la place de barragistes. Les absences dans le groupe du RCL pourraient pousser le FCN a ramené les trois points à la maison. Ça fera beaucoup de bien à la Maison Jaune. La ferveur sera totale. Les Canaris devront puiser dans leurs réserves pour arracher le maintien.