Mercato OL : Signature imminente d’une pépite à Lyon

L’OL serait tout proche d’officialiser une signature à Lyon, avant l’ouverture officielle du mercato d’été en juin prochain.

Mercato : L’OL suit plusieurs pistes pour se renforcer

La cellule de recrutement de l’OL est très active. L’une de ses pistes, menant vers Mateo Del Blanco de l’Union Santa Fe en Argentine, a été révélée cette semaine. Quant a Carlos Rodriguez (29 ans), ses services ont été proposés par Cesar Delgado, ancien joueur du club rhodanien. Le milieu défensif évolue à Cruz Azul au Mexique, pays natal.

En marge des nombreuses pistes explorées, Matthieu Louis-Jean a déjà bouclé une signature. Le directeur technique tient un accord avec Kaïl Boudache, un talent de 19 ans en provenance de l’OGC Nice, selon L’Équipe. Il ne reste plus que l’officialisation de son arrivée à Lyon, à en croire le journal sportif.

OL : Premier contrat pro en vue pour Daryll Benlahlou

L’Olympique Lyonnais ne recrute pas seulement de jeunes talents dans les autres clubs, il promeut aussi les pépites de son centre de formation. Dans cette perspective, Daryll Benlahlou est en passe de signer son premier contrat professionnel selon les informations de Foot National. Ses performances avec la Réserve (9 buts et 4 passes décisives en 39 matchs) ont retenu l’attention du staff technique.

Le milieu offensif de 19 ans va ainsi rejoindre d’autres nombreux jeunes de l’équipe de Paulo Fonseca : Khalis Merah (19 ans), Rémi Himbert (18 ans), Steeve Kango (19 ans) ou encore Mathys de Carvalho (20 ans).

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Avant Daryll Benlahlou, l’OL avait offert un premier contrat pro à Tiago Gonçalves et Angel Garcia, deux pépites de la génération 2008, le 20 mars dernier.