‎PSG : La grosse annonce du Paris SG sur Fabian Ruiz

Le PSG a retrouvé le sourire avec Fabian Ruiz au moment où la saison atteint son sommet. Longtemps pointé du doigt pour son irrégularité, le milieu espagnol vient de renverser les critiques grâce à une prestation pleine de maîtrise face au Bayern Munich. Une performance qui relance définitivement son statut dans le onze de Luis Enrique.

‎PSG : Fabian Ruiz, du doute au réveil européen

‎Pendant plusieurs semaines, Fabian Ruiz avançait dans un brouillard tactique. Entre blessures, baisse de rythme et concurrence féroce au milieu, l’ancien Napolitain semblait avoir perdu sa place dans les grands rendez-vous du Paris SG. ‎Mais contre le Bayern Munich, le décor a changé. Sa remise lumineuse pour Khvicha Kvaratskhelia sur l’ouverture du score a immédiatement rassuré le staff parisien.

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En interne, le club a même tenu à souligner son importance dans les colonnes de L’Équipe : « Son niveau dépend de ses premières actions. Son ouverture pour « Kvara » sur le but est encore plus importante que la passe décisive. Tactiquement, il est d’une richesse énorme », rapporte le quotidien sportif.

‎Luis Enrique retrouve un soldat fiable

‎Le repositionnement de Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit, en l’absence d’Achraf Hakimi, a redonné de l’espace à Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Et le technicien espagnol apprécie particulièrement sa lecture du jeu, bien plus précieuse qu’une simple statistique.

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Dans les grands matchs européens, Luis Enrique réclame des joueurs capables de calmer les tempêtes. Fabian Ruiz appartient à cette catégorie. Son activité sans ballon, ses compensations défensives et sa capacité à casser les lignes ont pesé lourd dans cette qualification obtenue à l’Allianz Arena.

‎Le Paris SG rêve désormais du sacre

‎Après le nul décroché en Allemagne, Fabian Ruiz s’est projeté vers la finale avec beaucoup d’émotion. Le milieu parisien n’a pas caché son enthousiasme au micro de PSG TV : « On est très content. On a fait un grand match contre une équipe très difficile. (…) Il reste un match pour devenir champion d’Europe une deuxième fois », a-t-il déclaré.

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‎Le joueur de 30 ans a également salué les supporters parisiens : « Venir ici, dans le stade du Bayern et chanter pendant 90 minutes, ce n’est pas facile ». Le PSG n’est plus inquiet pour Fabian Ruiz car son influence tactique et sa prestation contre le Bayern Munich ont convaincu le staff de Luis Enrique avant la finale de Ligue des champions.